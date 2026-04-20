El telèfon contra la violència masclista atén de mitjana dues trucades al dia des de Girona
Les trucades retrocedeixen un 7,2% respecte del 2024, en bona part per la caiguda del Gironès, que continua liderant els avisos
El telèfon d’atenció a les dones en situació de violència masclista, el 900 900 120, va rebre 816 trucades des de les comarques gironines durant el 2025, cosa que suposa una baixada del 7,2% respecte de les 879 de l’any 2024. Tot i el descens, el servei continua registrant una mitjana de poc més de dues trucades al dia a la demarcació.
La disminució s’explica sobretot per la caiguda al Gironès, que continua sent, de llarg, la comarca amb més volum d’avisos, però passa de 388 a 344 trucades, un 11,3% menys. També baixen l’Alt Empordà, que passa de 160 a 147 (-8,1%), el Baix Empordà, de 105 a 94 (-10,5%), i el Ripollès, de 14 a 9 (-35,7%, tot i partir de xifres molt baixes). En canvi, la Selva puja de 173 a 180 (+4%), igual que la Garrotxa, de 29 a 31 (+6,9%), i el Pla de l’Estany, de 10 a 11 (+10%), segones les dades oficials.
Aquest recurs de la Generalitat està dirigit tant a les dones que pateixen violència masclista com a persones del seu entorn. Amb una sola trucada, poden demanar ajuda i assessorament. Sovint, abans de denunciar, moltes víctimes recorren a aquest servei per buscar orientació i suport davant una situació que encara no s’atreveixen a fer pública. En altres casos, són familiars o persones pròximes qui alerten que una dona del seu entorn pateix maltractaments.
El 900 900 120 està connectat amb els diferents serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. A través d’aquesta línia es poden, per exemple, programar visites als serveis que necessiti cada dona i, si és necessari, també es poden fer trucades de seguiment dels casos. D’aquesta manera, el telèfon no només actua com una porta d’entrada per demanar auxili, sinó també com una eina d’acompanyament i derivació.
Pel que fa al perfil de les víctimes ateses que van trucar des de les comarques gironines, les dades dibuixen sobretot el d’una dona de nacionalitat espanyola, que pateix violència en l’àmbit de la parella, que en el moment de la trucada manté encara la relació amb l’agressor, que sobretot pateix violència psicològica, que conviu amb el maltractador i que té fills, segons les dades públiques del departament d’Igualtat i Feminisme.
Un feminicidi
El 2025 es va tancar amb un feminicidi que es remunta a la nit del 5 al 6 de març a Blanes. Un home de 53 anys es troba en presó provisional per haver matat la seva parella, de 36 anys. L’acusat va afirmar que la dona havia patit una sobredosi, després que el 6 de març els serveis d’emergències rebessin l’avís d’una dona morta per aturada cardíaca en un domicili del barri de la Plantera. En arribar-hi, el SEM va constatar que feia hores que era morta. L’autòpsia posteriorment va revelar que la víctima havia estat apallissada la nit anterior i que havia patit una agressió amb arma blanca que li va perforar el pulmó. Els Mossos van detenir el sospitós per homicidi.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això