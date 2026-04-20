Veïns de Puigsurís, a Porqueres, denuncien que l'Ajuntament els obliga a pagar més de 40.000€ per urbanitzar la zona
L'ajuntament recorda que cal garantir "uns serveis mínims" abans de la recepció
Veïns de la urbanització de Puigsurís, a Porqueres han denunciat que l'Ajuntament els fa pagar aportacions d'entre 20.000 i 100.000 euros per finançar el projecte de reurbanització i reparcel·lació. El cost global s'enfila fins als 4,6 milions d'euros, el doble que el projecte inicial del 2022, que es va aturar per l'encariment dels materials arran de la guerra d'Ucraïna. Els afectats asseguren que volen assumir part del cost, però consideren les quantitats "abusives" i han presentat un recurs administratiu. L'Ajuntament recorda que cal garantir uns serveis mínims abans que la urbanització s'integri en la trama urbanística municipal. "La normativa és molt estricte en aquest sentit", afirma l'alcalde, Francesc Castañer.
La urbanització de Puig Surís es va construir als anys 70 i encara no s'ha acabat de regularitzar ni urbanitzar completament. Actualment, els carrers no tenen fanals i l'asfalt de la carretera principal està molt desgastat i malmès.
L'any 2022 es va impulsar un primer projecte de millora, i fins i tot van iniciar les obres, però van quedar paralitzades a causa de l'augment dels costos derivat de la guerra d'Ucraïna.
Aquest febrer, el ple municipal ha aprovat definitivament el nou projecte de reurbanització i reparcel·lació, amb un pressupost de 4,5 milions d'euros, que han d'assumir els propietaris. Segons denuncien els veïns, això es tradueix en aportacions individuals d'entre 20.000 a 120.000 euros per a la norantena de propietaris de les 123 parcel·les que hi ha. El projecte inclou la renovació de l'asfalt, la instal·lació d'enllumenat públic i actuacions en talussos malmesos.
Prop d'una trentena de veïns s'han organitzat per presentar un recurs administratiu contra el projecte. Critiquen tant el que consideren un cost "desproporcionat" com la manca de transparència per part del consistori.
Els afectats insisteixen que no s'oposen a la millora de la urbanització. "Volem que s'arregli perquè és una urbanització molt malmesa", ha assegurat un dels veïns, Marc Càliz, que fa quatre anys que hi viu. El problema, diuen, és l'elevat cost que se'ls exigeix assumir. "Persones que fa anys que viuen aquí, que han estat pagant l'IBI, ara s'han d'hipotecar? És impossible assumir 100.000 euros", ha lamentat.
També critiquen la gestió del projecte i la poca informació que reben per part del consistori. "Les obres s'han aturat dues vegades i hi ha hagut recàrrecs a les empreses. Per què aquests costos no es poden revertir per reduir el que hem de pagar nosaltres?", ha assenyalat el mateix veí.
A més, denuncien un "greuge comparatiu" entre propietaris. Segons han explicat, alguns han adquirit parcel·les recentment a preus "molt baixos" i amb càrregues menors, mentre els residents de fa anys han d'assumir quotes més elevades. Això, asseguren, els genera indignació i incertesa, i es pregunten quants dels propietaris que han comprat fa poc realment edificaran i quants faran servir els terrenys per vendre'ls d'aquí a un temps.
Els veïns també alerten problemes de seguretat i mobilitat. Perquè fa anys que una de les dues entrades a la urbanització està tancada pel mal estat, fet que obliga a tots els vehicles a utilitzar un únic accés. "Això implica que, si hi hagués una emergència com un incendi, estaríem venuts", han advertit.
"Una càrrega psicològica"
Un altre veí, Joaquim Durall, ha explicat que ha heretat la casa del seu pare i que li reclamen 100.000 euros. "És una quantia desorbitada i impossible d'assumir. Amb el que costa arribar a final de mes, que et demanin xifres així és abusiu", ha lamentat. A més, ha advertit que "psicològicament és una càrrega molt forta". "No sé què passarà si no puc pagar, si m'embargaran la casa o el compte corrent", ha detallat.
En la mateixa línia, Nacho Pérez ha qüestionat que el cost global recaigui exclusivament en els propietaris. "Com pot ser que tot el poble tingui un pressupost de poc més de cinc milions i que aquí, 120 veïns hàgim d'assumir 4,5 milions? No té sentit", ha criticat.
Serveis mínims per a la recepció
L'Ajuntament de Porqueres recorda que per recepcionar la urbanització cal que hi hagi "uns serveis mínims garantits". De fet, la normativa vigent obliga que el consistori integri aquest espai urbà en les mateixes condicions que hi ha a la resta de carrers del municipi, amb el clavegueram i els transformadors elèctrics, entre altres serveis. A aquests serveis se li sumen "una sèrie de mancances" que hi ha a la urbanització.
Tot plegat se suma a l'increment dels costos que tenen les obres. L'alcalde, Francesc Castañé, recorda que si bé les obres es van haver d'aturar pel conflicte entre Ucraïna i Rússia, la perspectiva econòmica global dibuixa un panorama poc esperançador amb la tensió diplomàtica que hi ha a l'Orient Mitjà i l'encariment de preus. A aquest escenari, cal sumar-hi que el projecte és molt llarg. "És difícil que els preus es mantinguin durant els 18 mesos que han de durar les obres", explica l'alcalde.
Castañer ha recordat que el projecte de reparcel·lació arriba després que la Generalitat obrís una línia de subvencions fa uns deu anys per resoldre la incertesa que hi havia en determinades urbanitzacions d'arreu de Catalunya. Aquella aportació de 300.000 euros va permetre encarrilar el procés i, a més, establir la quota de participació de cada propietari en la regularització de l'espai. "Sorpreses, més aviat poques", recorda l'alcalde.
Malgrat tot, aquest dilluns el consistori es reunirà amb la Generalitat i altres municipis que tenen urbanitzacions amb un dèficit urbanístic similar a la problemàtica de Puigsurís.
