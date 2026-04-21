Càritas alerta que 110.000 gironins passen a ser pobres després de pagar el lloguer i que molts no surten de l'exclusió

L'entitat denuncia que accedir a un habitatge s'ha convertit "en un problema" i no en un dret a la demarcació

El responsable d'anàlisis social de Càritas a Girona, Caye Gómez, exposant les dades de l'informe Foessa. / Gerard Vilà / ACN

Càritas alerta que a les comarques gironines hi ha unes 110.000 persones que passen a ser pobres un cop han pagat el lloguer del seu habitatge. L'entitat avisa també que molts d'aquests afectats no acaben sortint de l'exclusió social i, de fet, un 50% dels usuaris que Càritas atén a la demarcació són els anomenats "treballadors pobres", que sovint tenen feines inestables. Prova d'això és que es calcula que a les comarques gironines hi ha 32.000 persones que viuen en llars on el principal ingrés prové d'una feina amb una "inestabilitat greu". Des de l'entitat lamenten que l'accés a l'habitatge s'hagi convertit "en un problema" i no pas en un dret i, per això, reclamen "millors polítiques públiques" per tal d'ajudar aquestes persones

