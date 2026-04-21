La Diputació de Girona aprova la moció de la CUP per reclamar al Govern una nova negociació sobre l’educació pública
El PSC vota en contra perquè atribueix a la Generalitat la planificació, la gestió i les converses amb sindicats i comunitat educativa
La Diputació de Girona ha aprovat una moció presentada per la CUP per reclamar que continuïn les negociacions sobre l’educació pública entre el Govern de la Generalitat, el conjunt dels sindicats i els representants de la comunitat educativa. El text, negociat amb la resta de grups de la corporació, ha tirat endavant amb 22 vots a favor i 5 en contra del PSC.
La moció aprovada es concreta en quatre punts. En el primer, la Diputació acorda “manifestar el suport” a la comunitat educativa, a la defensa de l’educació pública i a la millora de les condicions laborals del personal del sector. En el segon, la corporació expressa el seu suport a les reivindicacions plantejades per la comunitat educativa i pels sindicats, orientades a reforçar el sistema públic d’educació i a millorar les condicions en què es desenvolupa la tasca educativa.
Aquest segon punt concreta algunes de les principals demandes del sector, com ara “la reducció de les ràtios a les aules”, la garantia de “recursos humans i materials suficients” als centres, la millora de les infraestructures educatives —incloent-hi “la climatització dels centres i l’eliminació progressiva dels barracons”—, una planificació que “prioritzi l’escola pública i eviti el tancament de línies públiques”, i també “la recuperació del poder adquisitiu del personal educatiu”.
La discrepància
El tercer punt és el que centra la discrepància del PSC. El text demana “a totes les parts que continuïn les negociacions entre el Govern de la Generalitat, el conjunt dels sindicats i representants de la comunitat educativa” amb l’objectiu d’assolir “un acord ampli, just i compartit” que doni resposta a les reivindicacions del sector. Finalment, el quart punt acorda “traslladar aquests acords” al Departament d’Educació de la Generalitat i als sindicats del sector educatiu.
El diputat del PSC i alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Maurici Jiménez, ha justificat el vot en contra assegurant que, “en un marc de respecte”, la planificació, la negociació i la gestió corresponen a la Generalitat. En aquest sentit, ha defensat que determinar “amb qui es negocia i de quina manera” és una potestat del Govern català. Jiménez ha remarcat, però, que el PSC comparteix els dos primers punts de la moció, però no el tercer, que és on situen la discrepància de fons.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització