La Diputació manté els ajuntaments com a receptors dels ajuts per a Protecció Civil

El ple aprova definitivament les bases i rebutja la petició de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva perquè aquestes entitats puguin cobrar directament les subvencions

Una imatge d'agents de Protecció Civil / Protecció Civil

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona ha aprovat definitivament les bases de subvencions per a material i equipament essencial adreçades a municipis amb associacions de voluntaris de Protecció Civil. La corporació també ha desestimat les al·legacions presentades per l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva, que demanava modificar les bases perquè aquestes entitats poguessin rebre directament els ajuts.

D’aquesta manera, la Diputació manté el criteri que els beneficiaris de les subvencions siguin els ajuntaments, i no pas les associacions. Segons argumenta la corporació, l’atorgament d’aquests ajuts als consistoris encaixa en les seves competències genèriques d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.

La Diputació recorda també que, d’acord amb la legislació catalana de protecció civil, els municipis són les entitats bàsiques en aquesta matèria i que els alcaldes són l’autoritat de protecció civil en l’àmbit municipal. Per això, sosté que concedir subvencions directament a les associacions, sense tenir atribuïda aquesta competència de manera directa, obligaria a valorar si es tracta d’un exercici de competències impròpies i a tramitar els informes previstos per la normativa, entre els quals hi hauria el de la Direcció General d’Administració Local.

La línia d’ajuts, presentada inicialment al ple del febrer, té per objectiu reforçar la capacitat operativa dels col·lectius de voluntaris que col·laboren tant en emergències com en serveis preventius arreu del territori. Les subvencions s’atorgaran a través d’una convocatòria pública i amb un procediment de concurrència no competitiva.

Notícies relacionades i més

Les bases preveuen finançar despeses vinculades directament al servei de protecció civil, com ara vehicles d’intervenció per a emergències, emissores de comunicació, generadors de llum, focus portàtils, bombes d’aigua per actuar en inundacions, material sanitari bàsic, desfibril·ladors i altres equipaments necessaris per garantir una actuació eficaç.

