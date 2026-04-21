La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
La família de Celler de Can Roca participa en la campanya del Girostudi, que seguirà durant una dècada una mostra de població de les comarques gironines per entendre millor com viu i què condiciona el seu benestar
La família Roca s’ha sumat a la difusió del Girostudi, un projecte impulsat per Dipsalut, organisme autònom de la Diputació de Girona, que analitzarà durant deu anys l’evolució d’una mostra de població de les comarques gironines. La iniciativa busca obtenir informació de proximitat sobre els hàbits de vida, l’alimentació, l’entorn i altres factors que influeixen en el benestar de la ciutadania.
A través d’un vídeo compartit a les xarxes socials, Joan i Josep Roca, amb Marc i Martí Roca, posen veu a la campanya i vinculen la transmissió del coneixement culinari amb una altra herència col·lectiva: disposar de més informació per entendre la realitat del territori i contribuir a millorar-la en el futur.
En el vídeo insisteixen en la idea de treballar amb “dades quilòmetre zero”, és a dir, amb informació extreta del mateix entorn gironí. El missatge subratlla que cal saber millor com viu la població, com s’alimenta, què respira i què li preocupa per tenir una imatge més precisa de la situació a la demarcació.
La campanya també apel·la directament a les persones que puguin ser seleccionades per formar part del projecte. El vídeo es tanca amb una crida clara a la participació: “si et truquen del Girostudi, digues que sí”.
Les persones que formen part del Girostudi tenen entre 16 i 79 anys i se seleccionen de forma aleatòria entre els habitants de divuit municipis de la demarcació de Girona, que alhora també es trien seguint el criteri estadístic que marquen les directrius científiques del projecte.
Aquesta mostra controlada serà la que permetrà obtenir una representació significativa de la població de la demarcació i serà clau perquè la cohort tingui significació estadística (un grau suficient perquè les dades obtingudes de la mostra siguin representatives de la població).
