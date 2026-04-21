Una forta pedregada emblanquina Ribes de Freser
La calamarsa ha caigut amb intensitat durant més de mitja hora i ha deixat algunes afectacions en el trànsit, jardins i horts urbans
Ribes de Freser ha quedat emblanquinada aquest dimarts a la tarda després d’una forta pedregada que ha tenyit el municipi de blanc com si hagués nevat. La tempesta ha descarregat amb força a la Vall de Ribes en el marc d’una nova tarda de xàfecs intensos, pedregades i calamarsades en diverses zones del nord del país.
Després d’un matí tranquil i assolellat, les nuvolades han començat a créixer amb força a partir de mig matí al Pirineu i al Prepirineu. Els primers ruixats han arribat cap a l’hora de dinar, però ha estat pels volts de dos quarts de tres de la tarda quan s’ha format una de les tempestes més intenses de la jornada. És aquesta la que ha afectat de ple la Vall de Ribes, on durant més de mitja hora hi ha plogut i pedregat amb molta intensitat. Tot i que les pedres no eren especialment grosses, la força i la persistència del xàfec han estat suficients per cobrir de blanc els carrers i el paisatge de Ribes de Freser.
El registre de pluja ha estat de 21 litres per metre quadrat, una quantitat moderada però caiguda en molt poca estona. A més, la precipitació ha anat acompanyada de ratxes fortes de vent i de grans de calamarsa i pedra d’una mida considerable.
L’episodi ha provocat alguns problemes de trànsit i també ha causat afectacions en jardins i horts urbans. La imatge més impactant, però, ha estat la del municipi completament emblanquinat en ple abril, en una escena més pròpia d’una nevada que no pas d’una tempesta de primavera.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre