Girona estrena 224 ambulàncies en el nou model de transport sanitari amb més reforç a zones turístiques
La inversió a la regió sanitària és de més de 278 milions d'euros en cinc anys, amb un 57% més de vehicles respecte a l'anterior contracte
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) posarà en marxa aquest dimecres a la matinada el nou model de transport sanitari a la Regió Sanitària de Girona, amb el desplegament de 224 ambulàncies noves i 81 vehicles més que en l’anterior concurs. El contracte suposa una inversió de més de 278 milions d’euros en cinc anys a les comarques gironines i forma part de la renovació global del servei arreu de Catalunya.
El desplegament comporta un creixement molt significatiu del pressupost, xifrat en més de 60 milions addicionals per al territori respecte al contracte anterior. De l'increment total de nous vehicles, el més destacat es produeix en l’àmbit del transport sanitari no urgent, passant de 80 a 152 ambulàncies, un augment del 90%. A aquest increment del transport sanitari no urgent, cal sumar-hi a més, 6 unitats de nova creació que donaran suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent.
L'empresa danesa Falck serà l'encarregada de gestionar el servei al territori en aquesta nova etapa.
Pel que fa al transport sanitari urgent, el nou concurs incrementa en més de 68.000 les hores contractades de servei a les comarques gironines, especialment les hores d’ambulància avançada que s’incrementen en 25.704 hores, un 23% més. Aquestes hores permetran incrementar el servei durant tot l’any i, a més, afegir reforços en determinats moments o períodes de l’any en què es produeix una major activitat, com per exemple a les poblacions de la costa durant l’estiu. Addicionalment, es preveu una bossa de 12.360 hores més per a situacions extraordinàries en què calgui activar reforços. Entre altres aspectes, s'ha analitzat que a la demarcació es registren dos pics d’atencions molt clars: un al migdia i un altre entre les set de la tarda i les onze de la nit.
Una de les principals apostes del nou model és el reforç de les zones de costa, especialment a la Selva Marítima. Entre les novetats, destaca que l’ambulància de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró deixa de ser un reforç exclusivament estival i passa a ser estructural durant tot l’any. A més, s’incorpora una nova unitat a Lloret de Mar i es desdobla la unitat de Figueres, amb l’objectiu de millorar la cobertura en dos punts especialment sensibles tant per volum d’activitat com per pressió estacional.
Millores tecnològiques
El nou concurs també incorpora millores tecnològiques a les ambulàncies del transport urgent. Els vehicles aniran equipats amb ecògrafs per detectar, per exemple, hemorràgies internes en accidents de trànsit, i amb sistemes d’analítica seca que permetran obtenir resultats immediats i avançar el diagnòstic de determinades patologies abans d’arribar a l’hospital. A això s’hi afegeix una gestió dinàmica dels recursos que ha de permetre mantenir una cobertura adequada arreu del territori en funció de la demanda en temps real.
Durant la presentació, el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha remarcat que el nou desplegament s’ha fet amb criteris estrictament tècnics i amb la voluntat d’adaptar el servei a la realitat d’un territori que supera els 940.000 habitants i que, a més, registra una forta estacionalitat. També ha defensat que el nou model ha de permetre donar una resposta més ajustada a les necessitats de la demarcació.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha subratllat que el concurs recull l’experiència acumulada dels últims deu anys i representa un pas endavant en proximitat, eficiència i capacitat assistencial. Heredia també ha defensat que el model deixa enrere un sistema pensat bàsicament per recollir el pacient i traslladar-lo ràpidament i consolida una atenció més professionalitzada.
Per la seva banda, el cap del SEM a Girona, Jordi Jiménez, ha explicat que la redistribució dels recursos s’ha fet a partir de l’anàlisi de les dades d’activitat dels darrers deu anys i amb una eina elaborada amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquest treball, va dir, ha permès fer actuacions “quirúrgiques” per situar ambulàncies i professionals allà on poden beneficiar més població i garantir també la resposta quan coincideixen incidents simultanis.
