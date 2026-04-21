Olot amplia la residència Montsacopa per completar les 75 places del centre de dia
El nou espai de la Residència Montsacopa, que inclou el trasllat del Servei de Valoració de la Discapacitat, podria estar en funcionament aquesta tardor
Olot ja té en marxa les obres per ampliar la Residència Montsacopa i completar el centre de dia. L’actuació ha de permetre cobrir les 75 places concertades que ara no es poden atendre del tot per falta d’espai i, al mateix temps, traslladar-hi el Servei de Valoració de la Discapacitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
La reforma se centra en el local de la planta baixa de l’edifici, un espai que havia ocupat una entitat bancària i que l’Ajuntament havia comprat per ampliar serveis i incorporar nous recursos d’atenció diürna i especialitzada. Ara aquest àmbit es convertirà en una prolongació de l’equipament a partir d’un conveni entre el consistori i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
El canvi té un efecte pràctic molt clar: ha de permetre que el centre de dia funcioni amb tota la seva capacitat. Segons la informació facilitada, fins ara no es podien cobrir completament les 75 places concertades per manca d’espai. Amb l’ampliació, els usuaris disposaran d’un entorn més obert, més funcional i més connectat amb l’exterior, i l’equipament podrà concentrar millor diversos serveis d’atenció sociosanitària.
Trasllat del Servei de Valoració de la Discapacitat
A més, el nou espai també acollirà el Servei de Valoració de la Discapacitat, que actualment es presta a Can Castellanes. El trasllat ha de servir perquè aquest recurs disposi d’un lloc més adequat i accessible. La previsió és que els nous espais, amb una superfície de 252 metres quadrats, puguin entrar en funcionament aquesta tardor.
Les obres van començar aquest març i tenen un cost de 296.050,83 euros. La nota assenyala que l’Ajuntament d’Olot hi aporta 180.000 euros i que la resta va a càrrec del Consell Comarcal. El president de l’ens, Albert Danés, situa l’aportació comarcal en 120.000 euros dins el conveni signat amb el consistori per fer possible la modificació i ampliació dels serveis.
Abans, una millora a la climatització
L’actuació arriba, a més, després d’una altra millora recent a la residència, en aquest cas vinculada a la climatització. Segons la nota, s’hi han instal·lat 100 panells fotovoltaics de 455 W de potència cadascun, en una intervenció cofinançada entre les dues administracions.
L’ampliació coincideix amb una data significativa per al centre. La Residència Montsacopa va obrir portes el 23 de maig de 1995 i aquest maig celebrarà el seu 31è aniversari. La intervenció s’emmarca en aquest recorregut de creixement progressiu dels serveis per respondre a les necessitats assistencials de la gent amb dependència de la Garrotxa.
