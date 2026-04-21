Prova pilot al Ripollès per portar persones grans a la perruqueria o a la farmàcia i combatre la soledat
És un servei de "cura emocional" itinerant que es fa a municipis amb un índex alt d'envelliment.
La cooperativa Hèstia Benestar ha posat en marxa al Ripollès una prova pilot per recollir persones grans o amb problemes de mobilitat i acompanyar-les a la perruqueria, al mercat o a la farmàcia. S'ha posat en marxa a Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ogassa i fins al juny serà gratuït perquè compta amb una subvenció de la Generalitat. L'objectiu final, segons una de les cofundadores, Txell Descarrega, és "pal·liar la soledat no volguda", sortir de casa i "guanyar autoestima". Segons diu, són "cures emocionals" en una comarca amb un dels índexs més alts d'envelliment. Per l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, "és un servei molt necessari" i demana a la Generalitat que hi destini més recursos.
Portar un familiar a la perruqueria o al mercat un matí entre setmana no està a l'abast de totes les famílies, que no poden fer-ho compatible amb el seu dia a dia. Una prova pilot al Ripollès, finançada fins al juny amb diners de la Generalitat, vol cobrir aquest servei i donar més autonomia a les persones grans. "Els recollim a casa a l'hora que hem quedat, ens diuen més o menys l'estona que estaran ocupades i, sense pressa ni hora límit, les portem a casa", assenyala Txell Descarrega, una de les cofundadores de la cooperativa Hèstia Benestar.
El servei està obert a tothom, també a aquelles persones que han passat per una operació i, de forma temporal, no poden conduir. El més habitual, segons remarca, és que les persones grans -sobretot les que viuen soles- "comencin amb dificultats físiques i emocionals, es van tancant en si mateixes i els costa sortir de casa; es diuen jo no puc, jo no sé, la por a caure, a sortir al carrer i la seva autoestima comença a baixar". La idea és que s'obrin de nou. "És un servei lúdic, el que volem és que tornin a relacionar-se amb la gent, amb el poble i amb la comunitat". El que noten, segons Descarrega, és que guanyen en "empoderament i que tornin a tenir autoestima alta i emocionalment és una cura".
Un servei "molt necessari" a Sant Pau de Segúries
El primer pas és contactar amb els ajuntaments per exposar-los el projecte i coordinar-se plegats perquè el servei arribi a tothom. Un dels municipis participants és Sant Pau de Segúries. El seu alcalde, Albert Coma, explica que els va semblar "molt necessari" sobretot per la gent que viu sola, aquella que "abans feia més vida social i ara ja no". En el seu cas, han començat a oferir el transport de cures els dijous, perquè coincideix amb el mercat setmanal i un altre servei essencial, la perruqueria.
Dues perruqueres de Camprodon, municipi veí, es desplacen un cop per setmana al Casal d'Avis per pentinar les dones del poble. Fa sis anys va tancar l'última perruqueria de Sant Pau de Segúries i van acordar mantenir-ho amb aquest servei itinerant, sempre que no obrís una altra perruqueria, cosa que encara no ha passat i tampoc hi ha cap previsió. Des de fa uns dies, a més, també compten amb el transport de cures de la cooperativa, que els permet portar les clientes a la farmàcia o allà on necessitin.
L'acollida del servei està essent molt positiva. Una de les primeres usuàries és Lola Ferrer, veïna del poble. "Jo ho veig molt bé", afirma. "He pogut pujar al cotxe i ara no hauré de patir per portar el carro fins a casa meva, perquè jo visc a la vora del càmping i hi ha un bon tros des del centre", explica. Algun cop, havia demanat que la vinguessin a pentinar a casa. Amb aquest servei, preveu anar-hi cada setmana. "Al mercat no perquè em canso massa", remarca. Al seu costat hi ha la Roser. "Ara necessito que m'acompanyin perquè no puc portar cotxe i aquest servei m'anirà molt bé", afirma.
Una de les perruqueres, Esther Vilà, coincideix amb elles. "Ho trobo perfecte perquè molta gent cada cop té més mancances de mobilitat i no les poden portar els seus familiars perquè treballen o estan fora", afirma. Poder anar a la perruqueria va més enllà de veure's guapo. "És la trobada d'elles, van al mercat, una es troba amb l'altra i és molt positiu", afegeix. Vilà assegura que, mentre estan pentinant-se, xerren i s'ho passen bé.
Fins al juny el servei de transport serà gratuït. L'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, creu que la Generalitat hi hauria de destinar més recursos. "Creiem que s'ha d'apostar perquè els pobles petits tinguem aquests serveis", afirma. L'augment de l'esperança de vida fa que cada vegada hi hagi més persones grans. "Cal que les ajudes siguin més efectives", diu, i aquest servei va en aquesta direcció, remarca.
