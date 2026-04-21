Puigcerdà perd un mite estimat: adéu a Maria Diví Anoll, la Vella de l'Estany
Maria Diví Anoll (1929-2026) va encarnar durant tres dècades el personatge que cada final d'agost emergeix del llac guanyant-se el cor dels veïns per la seva senzillesa i entrega
Miquel Spa
Puigcerdà ha dit adeu a una de les seves heroïnes més estimades, una figura discreta però profundament arrelada al cor del poble. Maria Diví Anoll, coneguda íntimament pels veïns com la Vella de l’Estany, ha mort després d’haver dedicat gairebé tres dècades a donar vida a un dels personatges més emblemàtics de la cultura local. Des de la senzillesa i el compromís altruista, va saber encarnar una figura mítica que cada final d’agost emergeix de les aigües per captivar petits i grans.
L’Ajuntament de Puigcerdà ha expressat el seu més sentit condol per la seva pèrdua, destacant la petjada inesborrable que deixa en la memòria col·lectiva de la vila. Maria Diví va ser molt més que una representant festiva: amb la seva manera de fer, va aconseguir apropar les tradicions a la gent, dotant-les d’una calidesa i una humanitat que han marcat generacions.
Durant anys, la seva presència es va convertir en un element imprescindible de l’imaginari puigcerdanès. Infants i famílies esperaven amb il·lusió la seva aparició, construint records que han passat de pares a fills i que avui formen part del patrimoni emocional del municipi. La seva capacitat de connectar amb les persones, de provocar somriures i de convertir instants efímers en moments memorables és, segons el consistori, el llegat més valuós que deixa.
La seva empremta transcendeix qualsevol escenificació. És la d’una dona que va entendre el valor de la cultura popular i que la va viure amb autenticitat i generositat. La màgia que va saber crear continuarà present en cada celebració, en cada mirada d’infant i en cada nova edició d’una tradició que ella va ajudar a mantenir viva.
En aquests moments de dol, l’Ajuntament ha volgut fer arribar el seu escalf a la família i amistats, així com a totes les persones que, d’una manera o altra, van compartir amb ella aquest vincle especial que avui deixa un buit profund a la vila.
