La Ruta de les Tapes d’Olot fa un salt i incorpora més locals de tota la Garrotxa
La campanya gastronòmica de la Garrotxa, que se celebrarà durant tot el mes de maig, vol ampliar la seva oferta amb l’obertura al migdia i un concurs per triar el cartell oficial
La Ruta de les Tapes d’Olot i Garrotxa tornarà de l’1 al 31 de maig amb una edició més llarga i amb voluntat de guanyar pes fora de la capital garrotxina. Segons l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, la campanya mantindrà la fórmula de tapa amb quinto de cervesa o aigua per 4,25 euros, incorporarà establiments de fora d’Olot i potenciarà també la franja del migdia.
La ruta s’allargarà durant tot el mes de maig, una setmana més que en altres edicions, i l’organització la presenta com una proposta que vol reforçar el seu abast comarcal. Entre les dades destacades hi ha la participació de quatre establiments de fora d’Olot i la voluntat de continuar creixent en altres municipis de la Garrotxa amb futures microrutes.
El preu es manté en 4,25 euros per una tapa amb un quinto o aigua, mentre que la resta de begudes es cobraran a part.
Més territori i més franja de migdia
Una de les novetats d’aquesta edició és l’entrada de comerços amb espai de degustació, que amplien el tipus de participants. A més, l’organització assegura que fins a 14 establiments oferiran tapes també al migdia, i no només al vespre, amb l’objectiu d’obrir la ruta a nous moments de consum i a més públic.
La campanya també ha estrenat un concurs obert per escollir el cartell oficial. Segons l’associació, s’hi han presentat 21 propostes i la guanyadora ha estat la il·lustradora Roser Matas Nadal, autora d’una obra que, d’acord amb l’organització, vol reflectir el caràcter social i divers de la ruta. La presentació s’ha fet a la plaça Clarà, un espai que aquest any celebra el centenari.
Puntuar la millor tapa
La Ruta de les Tapes mantindrà també el sistema de votació del públic. Els participants podran puntuar les tapes amb una nota de l’1 al 5 a través d’un codi QR disponible als fulletons i als establiments. Entre els premis anunciats hi ha una estada per a dues persones a l’Hotel Casa Marcial de Besalú, un val de 60 euros per gastar a Garrotxa Approp, un àpat de Cuina Volcànica per a dues persones i lots de cervesa amb copes.
La informació sobre la ruta, els locals participants i les propostes gastronòmiques es podrà consultar al web de l’associació i al compte d’Instagram @garrotxahostalatge. Amb aquesta edició, l’organització vol consolidar una campanya que ja no es limita només al centre d’Olot i que busca més recorregut a la resta de la comarca.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»