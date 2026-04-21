La Vall d’en Bas busca gestor per als Pins abans de l’estiu
La concessió de la gestió de l'àrea recreativa dels Pins inclou la guingueta, lavabos, taules de pícnic, aparcament i bar-cafeteria
La Vall d’en Bas ha obert el concurs per adjudicar la gestió de l’àrea recreativa dels Pins, a Sant Privat d’en Bas, i el control d’accés motoritzat a la zona. Les ofertes es poden presentar fins al 5 de maig a les 14.00, en un procés que ha d’ordenar l’entrada de vehicles abans dels mesos de més afluència.
La concessió afecta l’espai de Pla d’en Xurri-Els Pins i inclou la guingueta de control, els lavabos, les taules de pícnic, les zones d’aparcament i el bar-cafeteria del recinte. Qui assumeixi la gestió haurà de fer-se càrrec del control dels accessos, de la neteja i de la conservació de les instal·lacions.
El calendari també queda definit. El servei de control d’accés s’haurà de prestar del 21 de juny al 14 de setembre, cada dia, entre les 8.30 i les 20 hores. A més, l’adjudicatari haurà de portar un registre dels vehicles que entren a la zona i facilitar informació turística de la comarca.
Un cànon de 250 euros
El concurs surt amb un cànon mínim de 250 euros anuals, a l’alça, que haurà d’abonar l’adjudicatari a l’Ajuntament. El contracte tindrà una durada inicial d’un any i es podrà prorrogar un any més. Mentrestant, l'Ajuntament no preveu haver de destinar-hi pressupost perquè rebrà els ingressos del cànon.
El plec manté una bonificació del 100% en el preu de l’accés motoritzat per als veïns de la Vall d’en Bas. També queden exempts els residents amb dret de pas, mentre que els proveïdors podran entrar gratuïtament quan hagin de portar material o fer una comanda.
Ingressar la recaptació
D’altra banda, qui obtingui la concessió podrà ingressar el que es recapti pel control d’accés motoritzat i, si escau, per la venda de productes als usuaris. A canvi, haurà d’assumir les obligacions derivades de l’activitat, com ara la neteja, la gestió de residus i l’assegurança de responsabilitat civil.
La Junta de Govern Local va aprovar l’expedient el 15 d’abril i l’anunci es va publicar el 20 d’abril. Un cop es tanqui el termini de presentació d’ofertes, la mesa de contractació haurà de valorar les propostes i elevar la proposta d’adjudicació.
