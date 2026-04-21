Vincles, educació i comunitat: la recepta per frenar l’exclusió social
La segona part de la presentació posa rostre i context gironí a les dades de pobresa, exclusió i desigualtat social recollides en l’informe FOESSA
Més enllà de les dades, la presentació de l’informe FOESSA també ha posat el focus en les respostes davant d’una societat "cada vegada més fràgil, desigual i desvinculada". En una taula rodona moderada per la periodista Angie Avila Zambrano, el degà de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG), Juan González; la directora del SBAS Sant Narcís de l’Ajuntament de Girona, Neus Pagès; i el comunicador, emprenedor i activista social Mohamed El Amrani han reflexionat sobre els reptes que suposa la societat que dibuixa el document.
Des de l’àmbit educatiu, Juan González ha defensat la necessitat de formar "professionals crítics i compromesos, capaços d’entendre les desigualtats del sistema i de contribuir a transformar-lo". També ha reivindicat l’educació com una eina clau per construir un "relat esperançador enmig de la polarització actual".
Per la seva banda, Neus Pagès ha centrat la seva intervenció en la importància dels vincles. En aquest sentit, ha explicat que des dels Serveis Bàsics d’Atenció Social del barri de Sant Narcís van reorganitzar l’equip per poder intervenir també en l’àmbit relacional i comunitari, i no només en l’econòmic o laboral: "Com més treballem per fomentar el vincle entre les persones, més podrem ajudar als usuaris a sostenir les seves situacions perquè la vida la sosté la xarxa". Alhora, ha posat en valor que "podem resoldre situacions petites que poden estar condicionant la vida de moltes persones".
Al seu torn, Mohamed El Amrani ha alertat que vivim en un moment "especialment delicat per a la convivència" i ha advertit que les entitats socials actuen avui com a "murs de contenció de la pau social", gestionant tant la desigualtat material com la batalla cultural i simbòlica. Tot i això, ha reclamat confiança en els joves i crear espais segurs perquè sorgeixin nous activistes als barris: "Molts voldrien fer-ho, però els fa por l’extrema dreta".
"Prefereixo tenir xarxa abans que rebre diners"
La part més emotiva de l’acte l'ha protagonitzat Aixetu Dumbuya, veïna de Celrà, que ha relatat una infància marcada per una "família molt disfuncional" ("he viscut en una casa amb un pare, les seves dues dones i els seus vuit fills"), la sobrecàrrega familiar i la manca d’un espai propi. També ha recordat com la inestabilitat residencial i emocional la van portar a patir estrès i depressió, i com va aconseguir sortir-ne gràcies al suport de les persones del seu entorn. Amb tot, ha posat en valor que "preferia el suport verbal o emocional a rebre algun tipus d’ajuda". El seu testimoni ha posat rostre a moltes realitats invisibles.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització