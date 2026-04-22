84 comptadors permetran gestionar la pressió turística de quatre parcs naturals, un d'ells el de Cadí-Moixeró, i millorar-ne la conservació
A més del parc natural amb vessant gironina, també monitoraran la càrrega turística dels espais naturals d’Aigüestortes, els parcs naturals de l’Alt Pirineu i el Geoparc Orígens (Lleida)
Marta Lluvich
El Parc Natural del Cadí-Moixeró, amb part del seu territori a la demarcació de Girona, és un dels espais on el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha començat a desplegar 84 ecocomptadors per monitorar la càrrega turística. El projecte també s’estén al Parc Nacional d’Aigüestortes, al Parc Natural de l’Alt Pirineu i al Geoparc Orígens. Aquests aparells ajudaran a gestionar l’afluència de visitants i a aplicar mesures en indrets on cal protegir determinades espècies de flora i fauna. El vicepresident del Patronat, Juan Antonio Serrano, ha explicat que amb la instal·lació dels ecocomptadors "es fa un pas molt important cap a un model de gestió basat en dades reals i objectives". Serrano ha assegurat que se sabrà "amb precisió, quantes persones hi accedeixen i com evolucionen els fluxos al llarg del temps".
Del total de comptadors, 66 comptaran persones i 18, vehicles. Aquesta actuació, que ha suposat una inversió de 270.000 euros, forma part del projecte Naturalment Lleida, finançat amb 3,5 milions d’euros dels Next Generation de la Unió Europea. Està previst que tots els aparells estiguin instal·lats i funcionant a la tardor. Serrano ha avançat que 7 ecocomptadors es col·locaran en el recorregut d’altres iniciatives vinculades als fons europeus: la Ruta dels Llacs, la Ruta del Sió i les vies blaves del Segre i del Cardener.
El director del Parc Nacional, Lluís Florit ha afirmat que els ecocomptadors permetran una "millora de la gestió de l’afluència de visitants" i un "impuls a la conservació i la sostenibilitat". Actualment, són més de 600.000 persones les que anualment visiten el Parc Nacional. En aquest sentit, ha explicat que "amb dades reals es poden aplicar mesures de conservació més eficients, com per exemple reforçar la vigilància ambiental o limitar accessos i això contribueix a preservar els ecosistemes i garantir un turisme més sostenible a llarg termini".
El representant de l’empresa Ecocounter, Enric Roca ha explicat que un dels aspectes més importants del projecte "és la plataforma de visualització de dades", que proporciona accés a tots els indicadors d'afluència, amb eines d'anàlisi i generació automàtica d'informes. Ha parlat dels aparells i ha dit que són robustos i preparats per aguantar les inclemències meteorològiques de l'alta muntanya. Roca ha afegit que els organismes podran consultar les dades en temps real, actualitzant-se cada hora, en llocs amb cobertura, i en indrets sense cobertura les dades es van guardant i es podran descarregar a posteriori.
