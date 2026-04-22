Així són les noves ambulàncies que ja circulen a Girona: imatge renovada i més tecnologia
Els nous vehicles del SEM són més visibles i segurs i incorporen equipaments per avançar el diagnòstic ja des del lloc de l’emergència
Les noves ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques que han començat a funcionar aquest dimecres a les comarques gironines arriben amb una doble novetat: una imatge completament renovada per fer-les més visibles a la carretera i un salt tecnològic en els equipaments sanitaris per millorar l’atenció al pacient abans d’arribar a l’hospital. El nou model aposta per una major seguretat, tant per als professionals com per a la resta d’usuaris de la via, i per una millor orientació diagnòstica des del mateix lloc de l’incident.
El canvi més evident és exterior. Les noves unitats incorporen el patró Battenberg, un sistema de retolació amb blocs rectangulars alternats d’alta visibilitat i materials reflectants que, segons el SEM, permet identificar el vehicle fins a uns 500 metres. En el cas de les ambulàncies, el color assignat és el verd, en línia amb la resta de cossos d’emergència de la Generalitat.
A aquesta nova retolació s’hi afegeix una V invertida reflectant a la part posterior, pensada per alertar millor els altres conductors quan el vehicle està aturat a la via pública, i també un perfil reflectant perimetral al voltant de tota la carrosseria. Aquest perfil és luminescent de dia i reflectant de nit, i permet veure clarament la unitat tant amb les portes obertes com tancades. També cal destacar la incorporació d’un espantall d’animals i de noves llums perimetrals, frontals, laterals i posteriors, a més de llums vermelles a l’interior de les portes i llums blanques a la cabina assistencial per reforçar la seguretat en maniobres i assistències amb poca visibilitat.
Addicionalment, amb el nou concurs es creen 3 noves tipologies d’unitats, un total de 73 distribuïdes arreu del territori, 6 d’elles a Girona, amb l’objectiu de donar suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent. Concretament, n'hi ha de suport logístic sanitari, ambulàncies polivalents i unitats llançadora.
Més tecnologia dins del vehicle
Una de les principals novetats és la incorporació de tecnologia sanitària avançada a les ambulàncies. Aquests nous equipaments sanitaris permeten realitzar una orientació diagnòstica més precisa en el mateix lloc de l’emergència. Així, a les noves ambulàncies del transport sanitari urgent es podran realitzar, entre d’altres, ecografies i analítica de sang amb un resultat immediat. Això permetrà iniciar alguns tractaments de manera precoç abans de l’arribada al centre sanitari, així com decidir el destí hospitalari més adequat segons la gravetat del pacient. També hi haurà nous aparells com analitzadors de gasos, videolaringoscopis, nebulitzadors de membrana vibrant, cadires oruga, lliteres per a pacients amb sobrepès, sistemes de retenció infantil i una motxilla específica per a incidents amb múltiples afectats.
Les unitats de Suport Vital Bàsic també sumen material nou, com monitors-DEA, faixes pèlvica i torniquets. El SEM també ha reforçat la connectivitat i la ciberseguretat, amb nous ordinadors embarcats, més canals de ràdio i emissores portàtils perquè els equips estiguin sempre connectats amb la central.
Més recursos a Girona
Aquest salt en imatge i equipament arriba en paral·lel al reforç del servei a la demarcació. A Girona, el nou model ha entrat en funcionament amb 224 ambulàncies noves, 81 més que en l’anterior concurs, i amb una inversió de més de 278 milions d’euros en cinc anys, segons les dades facilitades en la presentació del desplegament.
El reforç se centra sobretot en el transport sanitari i en una xarxa més preparada per absorbir més demanda i donar resposta amb més capacitat arreu del territori.
