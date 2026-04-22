Banyoles concedeix 58 ajudes de transport per estudis postobligatoris
L'Ajuntament atorga 13 targetes de viatges mensuals més que l'any passat
L’Ajuntament de Banyoles ha concedit un total de 58 targetes de viatges mensuals de les línies d’autobús direcció Girona, Olot, Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta xifra suposa que, respecte al curs anterior, s’han entregat un 29% més d’ajudes.
L’Oficina Jove de Cal Drac va rebre un total de 62 sol·licituds per optar a una de les ajudes al transport que proporciona el consistori. D’aquestes, s’han concedit 58 targetes de viatges, 27 amb destinació Girona, 22 per anar a Barcelona, cinc per a la UAB i quatre per a la línia direcció Olot.
La regidora de Joventut, Ariadna Llop, destaca que “aquest any hem rebut un 34% més de sol·licituds que l’any passat i hem acabat atorgant un 29% més de targetes, passant de les 45 del curs passat a les 58 d’aquest”.
Els requisits per poder optar a aquestes ajudes eren estar empadronat a la ciutat, tenir entre 16 i 25 anys i estar cursant primer o segon curs d’estudis postobligatoris (batxillerat, cicle o universitat). A més, des d’aquest any també era necessari tenir el Carnet Jove BNY, que s’expedeix des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Banyoles.
