Una tramesa des de Tailàndia destapa a les comarques gironines un grup que enviava droga cap a Holanda en palets amb doble fons
Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil intervenen 221 quilos d’haixix i 86,5 de marihuana i detenen quatre persones, enviades a presó provisional
Una operació conjunta del Servei de Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil ha permès desarticular un grup criminal presumptament dedicat al tràfic de drogues en l’àmbit internacional a la província de Girona. L’operació es va saldar amb quatre detinguts, la intervenció de gairebé 300 quilos de substàncies estupefaents, dues armes de foc i més de 13.000 euros en efectiu. El cas es manté obert i no es descarten més detencions.
La investigació es va iniciar l’agost de 2025, després d’una entrega controlada en què els investigats havien de rebre 65,5 quilos de marihuana ocults en pots de pintura i enviats des de Tailàndia. Les indagacions vam permetre identificar una organització estructurada i jerarquitzada que adoptava mesures de seguretat per dificultar l’acció policial.
Els investigadors han pogut acreditar que la bnada enviava a Holanda palets amb doble fons que contenien la droga i, posteriorment, aquests palets es rebien buits per tornar-los a utilitzar.
Més de 300 quilos de droga
L’operació va culminar el 17 de març amb sis entrades i escorcolls en quatre domicilis i dues naus industrials de la Pera, Sils, Blanes i Lloret de Mar. En aquests escorcolls es van intervenir 221 quilos d’haixix i 86,5 quilos de marihuana, preparats per distribuir.
A més, els agents van intervenir dues armes de foc tipus revòlver, totes dues carregades, així com 180 cartutxos metàl·lics de munició i 13.780 euros en efectiu.
Durant l’operació es va detenir quatre homes d’entre 52 i 63 anys, de nacionalitat holandesa -dos d’ells-, espanyola i romanesa. Se’ls atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública, contraban i tinença il·lícita d’armes de foc.
Els detinguts van passar a disposició del Tribunal d’Instància número 1 de Santa Coloma de Farners, que en va decretar l’ingrés a presó provisional. Les actuacions continuen obertes i no es descarten més detencions.
