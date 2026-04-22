Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
Les càmeres de seguretat van captar com la dona de 61 anys no comptabilitzava les vendes i s’enduia els diners al final del torn
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Ripoll una dona de 61 anys, que fins ara no tenia antecedents, com a presumpta autora d’un delicte de furt per, suposadament, apropiar-se de més de 13.000 euros provinents de la venda de tabac d’una benzinera on treballava.
La detenció es va fer el 19 d’abril després de la investigació iniciada arran de la denúncia presentada per l’administració d’una empresa consultora. En fer el tancament fiscal d’una de les estacions de servei de Ripoll que gestionen, van detectar que les entrades i sortides de diners corresponents a les compres i vendes de tabac no coincidien.
Segons la policia, l’anàlisi de les transaccions va permetre determinar que aquestes irregularitats coincidien sempre amb el torn de treball de la mateixa empleada.
Les indagacions posteriors van permetre comprovar que els diners faltaven de la caixa de la benzinera quan els clients pagaven en efectiu el tabac. En canvi, si el pagament es feia amb targeta o bé conjuntament amb altres conceptes, com ara carburant o productes de la botiga, no es detectava cap manca de diners.
A més, segons els Mossos d’Esquadra, les imatges de les càmeres de seguretat mostraven com la treballadora no comptabilitzava aquest tipus de venda i apartava els diners que, presumptament, s’enduia en acabar el torn.
La dona havia treballat en aquesta benzinera de Ripoll gairebé durant tres anys fent substitucions, i la suma total dels diners dels quals s’hauria apropiat ascendeix a més de 13.000 euros.
L’arrestada haurà de comparèixer davant del jutjat de Ripoll quan sigui requerida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada