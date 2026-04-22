La Diputació destina sis milions a 143 ajuntaments gironins per millorar l’eficiència energètica
La convocatòria «Del pla a l’acció» finançarà 229 actuacions en enllumenat, edificis públics, comunitats energètiques i biomassa
La Diputació de Girona ha resolt la convocatòria «Del pla a l’acció» 2026-2027 amb la concessió de gairebé sis milions d’euros a 143 ajuntaments gironins per impulsar projectes vinculats a la transició energètica. En concret, els ajuts sumen 5.996.000 euros i permetran finançar 229 actuacions arreu de la demarcació per millorar l’eficiència energètica, reduir emissions i avançar en la implantació d’energies renovables.
Es tracta de la dotació econòmica més alta que s’ha concedit mai dins aquest programa del servei de Medi Ambient de la Diputació. Les actuacions subvencionades formen part de projectes planificats prèviament pels consistoris dins dels plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC), que són un requisit per poder optar a la convocatòria. A més, els municipis també han de ser signataris del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.
“Més recursos que mai”
El diputat de Medi Ambient, Josep Maria Bagot, ha destacat que la voluntat de la Diputació és destinar “més recursos que mai” a projectes que tinguin una aplicació directa als municipis. Segons ha remarcat, l’objectiu és accelerar “una transició energètica justa, sostenible i al servei de tota la ciutadania”. La convocatòria s’estructura en cinc línies. La primera es destina a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior i ha rebut 62 sol·licituds, amb una dotació d’1.137.774,29 euros. Aquests ajuts han de servir, principalment, per substituir lluminàries convencionals per tecnologia led.
La segona línia, que és la que concentra més recursos, està centrada en la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics, instal·lacions i equipaments municipals. En aquest cas, s’han aprovat 112 peticions per un import global de 2.261.985,05 euros. Entre les actuacions previstes hi ha la substitució de l’enllumenat en edificis municipals, la millora de l’aïllament tèrmic o el canvi de finestres.
Pel que fa a la tercera línia, la Diputació hi destinarà 1.096.636,20 euros per finançar 39 sol·licituds vinculades a l’impuls i la consolidació de comunitats energètiques. Això inclou instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum compartit, sistemes d’emmagatzematge i actuacions relacionades amb la mobilitat. La quarta línia està pensada especialment per impulsar ajuntaments de zero emissions, sobretot als municipis de fins a 5.000 habitants. En aquest apartat, s’han aprovat 9 sol·licituds per un import de 866.629,34 euros. Finalment, la cinquena línia es destina a la instal·lació de calderes de biomassa o xarxes de fred i calor amb energia renovable, amb 632.985,12 euros repartits en 7 actuacions.
La transició energètica
Precisament, la Diputació ha remarcat que la convocatòria vol facilitar la transició energètica als municipis més petits. Per això, en els ajuntaments de fins a 5.000 habitants, la subvenció cobreix el 90% de les despeses elegibles i, en el cas de la quarta línia, el finançament pot arribar fins al 95%.
Segons les previsions de la institució, aquests gairebé sis milions d’euros suposaran una inversió total de 14,7 milions. A més, les actuacions finançades permetran assolir un estalvi energètic estimat de prop de 6.200 MWh anuals, reduir prop de 5.500 tones de CO2 i generar més de 2.500 MWh d’energia renovable procedent de fonts com la fotovoltaica, la biomassa i la geotèrmia.
Per comarques, l’Alt Empordà és la que concentra més actuacions, amb 68 repartides en 40 municipis. També destaquen la Garrotxa, el Gironès i el Ripollès, amb més de trenta actuacions cadascuna i repartides en un total de 53 municipis. El Baix Empordà compta amb 22 actuacions en 19 municipis, la Selva en suma 18 en 12 municipis, el Pla de l’Estany 15 en 10 municipis, la Cerdanya 9 en 7 municipis i Osona tanca el repartiment amb 2 actuacions en 2 municipis.
Subscriu-te per seguir llegint
