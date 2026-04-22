Els Bombers estrenen al parc d'Olot un helicòpter propi fix tot l’any que reforçarà els rescats a la Regió de Girona
La nova base estable ha d’agilitzar els serveis al medi natural, sobretot al Pirineu , en un any que el cos ja acumula 110 actuacions i una Setmana Santa amb més serveis que la de l’any passat
Els Bombers de la Generalitat han estrenat aquesta setmana al parc d’Olot un helicòpter de propietat que quedarà posicionat a la capital garrotxina les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. El nou aparell reforça la cobertura a les comarques gironines en una zona especialment exigent per la concentració de rescats de muntanya i recerques de persones.
L’inspector Claudi Gallardo, cap de la divisió de la sala central dels Bombers, remarca que el canvi no s’ha d’interpretar com si fins ara no hi hagués hagut helicòpter a Olot, sinó com un pas endavant en estabilitat i cobertura. “No és que abans no el tinguéssim; ara el tindrem més dies posicionat a Olot”, resumeix. Fins ara, el recurs ja operava molts dies des de la capital garrotxina, però en altres jornades s’havia de mobilitzar des de Sabadell.
Aquest nou model, a més, dona més marge de maniobra al cos. En tractar-se d’una aeronau pròpia, Bombers guanya flexibilitat per decidir-ne el posicionament i adaptar-ne l’equipament a les necessitats del servei. Gallardo defensa que això s’ha de traduir també en una resposta més àgil sobre el terreny. “Les comarques gironines ho notaran” i “ens ajudarà a arribar de forma més ràpida a serveis complexos i, sobretot, a enviar-hi els especialistes del GRAE (Grup d'Actuacions Especials)”, assegura.
La tria d’Olot no és casual. Segons Gallardo, el parc de ciutat és un enclavament estratègic perquè combina la proximitat al Pirineu Oriental amb una bona sortida cap a altres punts de les comarques gironines, com ara l’Empordà i a més és la seu dels GRAE a les comarques gironines. Aquesta posició intermèdia permet donar resposta tant als serveis de l’alta muntanya com als de la mitja muntanya i altres espais naturals que registren una activitat creixent durant tot l’any, tant a l’hivern com a l’estiu.
Els Bombers van estrenar dimarts al parc d’Olot el nou helicòpter 50.01, que quedarà fix a la ciutat tot l’any. L’aparell va ser “batejat” durant l’arribada a l’helisuperfície, amb un arc d’aigua per escenificar la posada en servei del nou recurs.
Molta activitat al medi natural
Les dades dels últims anys reforcen aquesta aposta. A les comarques gironines -sense comptar la Cerdanya- els Bombers van tancar el 2024 amb 479 recerques i rescats al medi natural i el 2025 amb 446. En aquest 2026, només fins al 31 de març, ja n’acumulaven 110. És a dir, en només tres mesos ja s’ha assolit gairebé una quarta part de tota l’activitat registrada l’any passat.
El gruix dels serveis es concentra sobretot a les comarques del nord i de l’interior. El Ripollès lidera l’activitat enguany amb 31 actuacions, seguit de l’Alt Empordà amb 21, la Selva amb 20, la Garrotxa amb 18 i el Baix Empordà amb 12. Més enrere hi apareixen el Gironès, amb 6, i el Pla de l’Estany, amb 2. Aquesta distribució territorial encaixa amb l’argument de Bombers sobre la necessitat de reforçar la cobertura des d’Olot en una àrea especialment exposada a serveis de muntanya, recerca i salvament.
També la Setmana Santa ha deixat un increment d’actuacions. Enguany, a les comarques gironines i sense incloure la Cerdanya, s’han comptabilitzat 20 serveis, davant dels 14 del mateix període de l’any passat. El repunt arriba en un context de forta afluència a la muntanya i als espais naturals, tant a l’hivern com durant els períodes festius.
