Els Premis Generalitat Girona reconeixen Josep M. Nadal, l’Escapp-Gi i Som Energia
La quarta edició dels guardons, celebrada a l’Auditori Josep Irla, també ha commemorat la diada de Sant Jordi
La Generalitat de Catalunya a Girona ha distingit aquest dimecres Josep Maria Nadal Farreras, l’Equip de Suport a la Cronicitat Complexa i Atenció Pal·liativa Pediàtrica de Girona (ESCAPP-GI) i Som Energia en la quarta edició dels Premis Generalitat Girona. L’acte s’ha celebrat a l’Auditori Josep Irla i ha estat encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i pel delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart.
Els guardons van néixer l’any 2023 amb la voluntat de reconèixer persones, projectes i iniciatives que destaquen per la seva trajectòria o per la seva contribució a la millora de les comarques gironines, ja sigui des de l’àmbit professional, social, cultural, cívic o empresarial.
El gironí de l'any
En aquesta quarta edició, el premi Josep Irla i Bosch, que reconeix el gironí de l’any per la seva trajectòria professional o vital, s’ha concedit a Josep Maria Nadal Farreras. El jurat n’ha destacat la trajectòria acadèmica i professional, així com la incidència en el desenvolupament cultural i universitari de les comarques gironines, especialment com a primer rector de la Universitat de Girona entre 1991 i 2002. També s’ha valorat la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes i el seu compromís cívic amb Girona, la comunitat educativa i el país. Doctor en Filologia Hispànica i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, Nadal ha dedicat bona part de la seva carrera a l’estudi i la dignificació de la llengua catalana. Entre la seva producció destaca la coautoria de la Història de la llengua catalana.
Projectes socials
El premi Aurora Bertrana i Salazar, destinat a distingir projectes socials que fomenten l’equitat i la igualtat a la demarcació, ha estat per a l’Escapp-Gi. El jurat ha volgut reconèixer la seva tasca “innovadora i humanitzadora” en l’atenció a infants i adolescents amb malalties complexes i a les seves famílies. Aquest equip, amb seu a l’Hospital Trueta, dona cobertura a tota la Regió Sanitària de Girona i està format per professionals de pediatria, infermeria, psicologia, treball social, fisioteràpia respiratòria i administració. La Generalitat subratlla que el seu model d’atenció integral ha suposat un avenç en l’acompanyament dels pacients i en la millora de la qualitat de vida dels infants i del seu entorn, alhora que contribueix a dignificar l’atenció pal·liativa pediàtrica com a dret i prioritat sanitària.
Economia innovadora
Pel que fa al premi Isabel Vila i Pujol, que distingeix iniciatives empresarials vinculades a una economia innovadora, verda i socialment responsable, el reconeixement ha estat per a Som Energia. La cooperativa, amb seu a Girona, ha estat premiada per haver-se convertit en un referent en la promoció d’un model econòmic sostenible, democràtic i amb impacte social. Fundada el 2010 per antics estudiants i docents de la UdG, Som Energia és, segons la Generalitat, la primera cooperativa d’energia verda de l’Estat i la més gran de la Unió Europea. El jurat n’ha valorat la capacitat de demostrar que és possible impulsar un sistema energètic basat en les renovables i en la participació activa de la ciutadania.
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha destacat que “som una vegueria amb molt de talent i ha quedat palès un any més amb la força de les 50 candidatures presentades en aquesta 4a edició dels premis. Cadascuna aporta un valor afegit real, ja sigui a través de projectes innovadors, de noves mirades davant reptes consolidats o d’una clara voluntat de generar impacte positiu en el nostre entorn. I amb aquests guardons el que volem és mirar al nostre voltant i donar visibilitat i reconèixer tota aquesta feina que es fa a prop de casa” i també ha posat èmfasi en el fet que “aquesta proximitat amb Sant Jordi ens recorda que la cultura no és només celebració, sinó també compromís diari. Un compromís amb el coneixement, amb la llengua i amb la capacitat de construir una societat més lliure i més cohesionada”.
Durant la cloenda, la consellera Sílvia Paneque, ha ressaltat que “la prosperitat es mesura en qualitat de vida, en l'accés a l'educació, a la cultura, a l'energia o a la salut. La prosperitat compartida ens fa sentir part d'una comunitat que ens atén en allò que és essencial” i ha afegit que “El sentit més profund de les polítiques públiques consisteix en generar les condicions perquè aquesta prosperitat esdevingui un dret. Aquest també és el missatge que ens transmeten els guardonats d'avui: que el progrés és creixement i també la distribució equitativa, l’accés i la garantia dels drets; que el coneixement ha de ser compartit; que l'energia ha d’arribar a tothom; i que l’atenció en salut és dignitat humana”.
La gala ha comptat amb l’acompanyament musical dels compositors, productors i músics de Vidreres Àlex Pérez i Marc Pérez. A més, a les portes del 23 d’abril, l’acte també ha inclòs una commemoració de la diada de Sant Jordi i s’ha tancat amb un missatge del president de la Generalitat, Salvador Illa. El cap de l'Executiu ha posat l’accent en què “Sant Jordi és el millor reflex del que som com a país. Quan omplim carrers, places i llibreries afirmem que la cultura és més poderosa que l’odi. Que no hi ha cap gest més revolucionari que regalar una flor o obrir un llibre. El món necessita dies com Sant Jordi, dies d’esperança, solidaritat i convivència.”
