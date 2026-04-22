Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
La víctima ha alertat cap a les cinc de la matinada que no podia sortir de l’aigua i ha estat evacuada en estat lleu
Els Bombers han rescatat de matinada un home que havia quedat atrapat al riu Freser al seu pas per Campdevànol i que ha alertat els serveis d’emergència perquè no podia sortir de l’aigua.
L’avís s’ha rebut cap a les cinc de la matinada. Quan els efectius dels Bombers han arribat al lloc, s’han trobat que l’home portava força estona dins del riu Freser i que l’aigua li cobria mig cos.
Segons les primeres sospites, l’home podria anar sota els efectes de l’alcohol, tot i que aquest extrem no ha estat confirmat.
Els Bombers l’han extret del riu i han comprovat que presentava una lleugera hipotèrmia. Després d’abrigar-lo amb una manta tèrmica, l’han traslladat fins a l’ambulància del SEM.
Finalment, l’home ha estat evacuat fins a l’hospital comarcal de Campdevànol en estat lleu, segons han informat els Bombers.
