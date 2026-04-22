Soms Garrotxa reuneix 250 persones en una sessió informativa sobre el procés de regularització extraordinària
L’entitat, amb la col·laboració de Núria Social i GoodAfro, destaca la necessitat de l'acompanyament col·lectiu i fa una crida al voluntariat
Soms Garrotxa va aplegar ahir unes 250 persones en una sessió informativa oberta sobre el nou procés de regularització extraordinària, que ja està en marxa. La trobada, que es va celebrar a Olot amb la col·laboració de Núria Social i GoodAfro, va evidenciar l’interès que desperta aquest procés al territori i la necessitat d’informació.
La sessió va anar a càrrec de la jurista Laia Costa, que va exposar els principals requisits i passos a seguir per iniciar el procés, així com els drets que hi estan vinculats. Durant la trobada, també es va insistir en la importància de "l’acompanyament col·lectiu per garantir que ningú quedi enrere".
En aquest sentit, l’entitat va expressar la voluntat de coordinar una xarxa de persones voluntàries que doni suport a les persones que vulguin iniciar el procés. També es va fer una crida a la implicació dels veïns com a "eina per enfortir la comunitat i garantir els drets de tothom".
Soms Garrotxa ha anunciat que continuarà impulsant espais informatius i de suport en les pròximes setmanes.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada