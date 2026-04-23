Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
A banda de les comarques gironines, el partit de Sílvia Orriols ha anunciat quatre nous alcaldables a la resta de Catalunya.
Aliança Catalana ha anunciat aquest dijous el nom de sis nous alcaldables per a les eleccions municipals del 2027, però encara no té candidat per a la ciutat de Barcelona.
Mesos enrere, la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va assegurar que aquest 23 d'abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el seu partit revelaria qui encapçalarà la candidatura a l'alcaldia de Barcelona, però la persona en què confiaven es va desdir i l'anunci ha hagut de ser ajornat.
En un comunicat, Aliança sí ha avançat qui lideraran les seves candidatures als municipis de Reus (Baix Camp), Figueres, Banyoles, Tàrrega (Urgell), Roda de Ter (Osona) i Tortosa (Baix Ebre), gairebé tots ells perfils sense a penes experiència política.
En concret, a Figueres, encapçalarà la candidatura Arnau Liesa, de 30 anys, "amb experiència en la docència i la gestió esportiva, mentre que a Banyoles ho farà Olga Pagès, "sanitària des de fa 20 anys".
A Reus, el candidat serà l'advocat Jonathan Cortijo, de qui Aliança Catalana destaca que "va defensar persones represaliades" pel procés a través de la plataforma Advocats 1-O.
La candidata a l'alcaldia de Tàrrega serà Viqui Novell, professional del sector sanitari amb més de 30 anys d'experiència, actualment presidenta comarcal d'Aliança Catalana a l'Urgell.
A Roda de Ter, Aliança presentarà Marina Quintana, mestra, psicopedagoga i actual regidora independent a l'ajuntament, a més de presidenta comarcal del partit a Osona.
Finalment, a Tortosa, el candidat serà Eduard Rel, graduat en educació social i professional del món de la formació ocupacional.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?
- Set dones i un jove ressusciten un poble abandonat de Zamora per tornar-li la vida
- Els Mossos aporten al jutjat fotos dels excrements del nadó maltractat i demanen determinar si podrien ser una causa de les lesions anals
- Rescaten un home amb principi d’hipotèrmia després de quedar atrapat al riu Freser a Campdevànol
- El 15% dels gironins entren en situació de pobresa severa després de pagar les despeses d’habitatge
- Aquests són els restaurants de Catalunya amb estrella Michelin més barats per menjar aquest 2026