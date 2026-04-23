Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins

A banda de les comarques gironines, el partit de Sílvia Orriols ha anunciat quatre nous alcaldables a la resta de Catalunya.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols. / ACN

Aliança Catalana ha anunciat aquest dijous el nom de sis nous alcaldables per a les eleccions municipals del 2027, però encara no té candidat per a la ciutat de Barcelona.

Mesos enrere, la líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va assegurar que aquest 23 d'abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el seu partit revelaria qui encapçalarà la candidatura a l'alcaldia de Barcelona, però la persona en què confiaven es va desdir i l'anunci ha hagut de ser ajornat.

En un comunicat, Aliança sí ha avançat qui lideraran les seves candidatures als municipis de Reus (Baix Camp), Figueres, Banyoles, Tàrrega (Urgell), Roda de Ter (Osona) i Tortosa (Baix Ebre), gairebé tots ells perfils sense a penes experiència política.

En concret, a Figueres, encapçalarà la candidatura Arnau Liesa, de 30 anys, "amb experiència en la docència i la gestió esportiva, mentre que a Banyoles ho farà Olga Pagès, "sanitària des de fa 20 anys".

A Reus, el candidat serà l'advocat Jonathan Cortijo, de qui Aliança Catalana destaca que "va defensar persones represaliades" pel procés a través de la plataforma Advocats 1-O.

La candidata a l'alcaldia de Tàrrega serà Viqui Novell, professional del sector sanitari amb més de 30 anys d'experiència, actualment presidenta comarcal d'Aliança Catalana a l'Urgell.

A Roda de Ter, Aliança presentarà Marina Quintana, mestra, psicopedagoga i actual regidora independent a l'ajuntament, a més de presidenta comarcal del partit a Osona.

Finalment, a Tortosa, el candidat serà Eduard Rel, graduat en educació social i professional del món de la formació ocupacional.

