Aprovada al Congrés una iniciativa contra els matrimonis forçats impulsada des de Girona
Valentes i Acompanyades aplaudeix el pas endavant i reclama recursos per combatre aquesta violència contra dones i nenes
El Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta setmana una proposició no de llei per impulsar l’erradicació dels matrimonis forçats a escala global, una iniciativa presentada pel grup parlamentari socialista i en la qual ha treballat la diputada gironina Blanca Cercas. La proposta es va debatre al ple del dimarts 21 d’abril i es va votar l’endemà, 22 d’abril, quan va tirar endavant amb 176 vots a favor dels grups Socialista, Sumar, Republicà, Junts, Bildu, Basc i Mixt, 33 vots en contra de Vox i 136 abstencions del PP.
Els grups que hi van votar a favor van compartir la necessitat de combatre els matrimonis forçats, tot i que alguns, com Sumar o el PNB, van reclamar més concreció i millor execució de les mesures. El PP es va abstenir perquè considera la iniciativa “hipòcrita”, mentre que Vox la va rebutjar criticant-ne l’enfocament i vinculant-la a la immigració, segons recull EFE.
El text aprovat insta el Govern espanyol a continuar promovent mesures transversals contra aquesta forma de violència en el marc de la cooperació espanyola i de l’estratègia de cooperació feminista; a impulsar mesures jurídiques i polítiques que abordin les causes del matrimoni forçat; a reforçar les campanyes d’educació i sensibilització, i a continuar promovent a Nacions Unides accions per prevenir i erradicar aquesta pràctica.
En la seva exposició de motius, la proposició defineix el matrimoni forçat com una manifestació de “violència extrema contra les dones” i recorda, amb dades d’UNICEF i Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA) recollides al text, que una de cada cinc nenes al món es casa o viu en una unió informal abans dels 18 anys i que, al ritme actual, caldrien uns 300 anys per erradicar aquesta pràctica.
Demanda de recursos
Des de l’entitat gironina Valentes i Acompanyades han celebrat l’aprovació de la iniciativa i han destacat “el compromís polític adquirit i la visibilització d’una violència atroç que afecta nenes i dones d’arreu del món i també al nostre país”. L’associació, que fa dotze anys que treballa en aquest àmbit, remarca que ara caldrà que els acords vagin acompanyats dels recursos necessaris per poder combatre aquesta realitat.
Subscriu-te per seguir llegint
