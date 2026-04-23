Els empresaris reclamen reobrir el primer tram de la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols
Els afectats asseguren que aquest sector no té nius i alerten de les pèrdues pel tancament de la instal·lació
Els empresaris d’aventura, comerciants i restauradors afectats pel tancament de la via ferrada de la Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, han enviat una carta per reclamar la reobertura del primer tram de la instal·lació. El sector sosté que, després de diverses setmanes d’inspeccions des del mar, no ha detectat cap niu de corb marí emplomallat en aquest punt i defensa que “no hi ha cap motiu per tenir el primer tram de la via ferrata tancat a dia d’avui”. També adverteix de les repercussions econòmiques que la mesura ha tingut sobre el turisme, les empreses d’oci i els establiments locals.
En l’escrit, els signants recorden que el segon tram ja estava restringit per protegir la nidificació d’aquesta espècie protegida, però lamenten que el 19 de març se’ls comuniqués també el tancament del primer sector. Segons exposen, la decisió es va produir pocs dies abans de la Setmana Santa i “ha comportat anul·lacions de reserves” en hotels, càmpings, restaurants, empreses de lloguer i negocis vinculats a l’activitat turística i esportiva de la ciutat i del seu entorn. A més, consideren que “sis mesos és desproporcionat” com a període de tancament de la via ferrada per causes de nidificació.
La carta que signen consorci d’empreses d’aventura i oci, comerciants i restauradors de la comarca també qüestiona les actuacions fetes a la instal·lació. Els empresaris afirmen que s’han retirat elements de la ferrada quan, segons la seva interpretació, l’informe només parlava del tancament i no del desequipament. En aquest sentit, sostenen que “el correcte seria haver contactat amb l’empresa encarregada” del manteniment, ja que alerten que aquesta actuació pot generar un problema de seguretat si algú hi accedeix per desconeixement.
Aval de la Generalitat
Per la seva banda, Agents Rurals subratllen que no són ells qui decideixen si la infraestructura s’ha d’obrir o no. A més afegeixen que la decisió correspon a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, però qualsevol possible reobertura ha de comptar amb l’aval de l’Oficina Territorial Ambiental (OTA) de Girona, l’òrgan tècnic de la Generalitat en matèria ambiental encarregat de validar aquest tipus de mesures quan afecten espècies salvatges protegides.
Des del cos també remarquen que, quan es va fer la comunicació, ja s’havia produït un segon sabotatge que havia afectat les dues parelles de corb marí emplomallat presents en aquest tram de la via ferrada. Per això, expliquen que l’OTA va emetre un informe a l’Ajuntament indicant el tancament necessari d’aquest segon sector durant el període de nidificació, una mesura que considera imprescindible per garantir la viabilitat de l’espècie. En conseqüència, qualsevol proposta d’obertura futura requerirà el seu aval.
Investigació oberta
La polèmica arriba després que transcendís la investigació oberta pels Agents Rurals per la col·locació intencionada de pedres fixades amb ciment i altres elements a la paret de la via ferrada de la Cala del Molí per impedir la nidificació dels corbs marins emplomallats, una espècie protegida especialment vinculada al litoral rocallós de la Costa Brava. La investigació per aclarir qui hi ha darrere d’aquests fets continua oberta.
