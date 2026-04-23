França es consolida com a principal destí dels gironins

Sis de cada deu residents a l’estranger vinculats a Girona han nascut fora d’Espanya i la majoria viuen al seu país d’origen

Turistes a París en una imatge d'arxiu. / Efe

Laura Teixidor

Girona

França es manté com el gran punt de referència dels residents a l’estranger vinculats a les comarques gironines. El país veí és la primera destinació a totes les comarques de la demarcació i reforça un patró que també es repeteix al conjunt de Catalunya, on encapçala clarament el rànquing de països de residència amb 62.335 inscrits, per davant del Regne Unit, amb 39.012, i l’Argentina, amb 38.166. La proximitat geogràfica continua fent de l’Estat francès la principal porta d’entrada dels catalans que viuen fora.

Per altra banda, cal tenir present que no tots els gironins residents a l’estranger són nascuts a Catalunya. En termes percentuals, el 61,8% dels residents a l’estranger vinculats a Girona són nascuts fora d’Espanya, mentre que el 34,1% han nascut a Catalunya. Aquest últim percentatge, a més, és superior al del conjunt català, on els nascuts a Catalunya representen el 30,1% dels residents a l’estranger.

Els catalans a l'estranger per país de residència

Dins d’aquest grup de nascuts a l’estranger, la situació majoritària és la de persones que resideixen al mateix país on van néixer. A les comarques gironines n’hi ha 17.084 en aquesta situació, davant de 7.384 que viuen en un altre país diferent del del seu naixement. La tendència de Catalunya és similar, on una part important del padró exterior correspon a ciutadans amb nacionalitat espanyola nascuts en altres països, molts dels quals han tornat al seu lloc d’origen o hi continuen vivint. És una realitat que ajuda a entendre per què el padró exterior no respon només a l’emigració clàssica, sinó també a trajectòries vitals més complexes, sovint lligades a la migració de retorn o a itineraris familiars transnacionals.

Dels 427.423 catalans residents a l’estranger, 284.516 han nascut fora d’Espanya. D’aquests, 208.602 viuen al mateix país on van néixer i 75.914 resideixen en un altre. Entre els primers, el pes del continent americà és molt destacat, ja que concentra el 61,7% dels casos, mentre que Europa en concentra el 33%.

Per països sobresurten l’Argentina, amb 32.613 residents, França, amb 21.706, Mèxic, amb 19.333, Alemanya, amb 11.622, i el Brasil, amb 10.665. En canvi, entre els nascuts a l’estranger que resideixen en un país diferent del seu lloc de naixement, la presència és sobretot europea: el 70,1% viuen a Europa i el 26,5% a Amèrica. En aquest grup destaquen països com el Regne Unit, França, els Estats Units, Alemanya i Bèlgica.

Origen segons comarques

Pel que fa a comarques, la Cerdanya és la comarca gironina amb una proporció més elevada de residents a l’estranger nascuts a Catalunya, amb un 47,9% del total, i se situa així entre les comarques catalanes on aquest perfil té més pes. També destaquen el Ripollès, amb un 43,1%, i el Pla de l’Estany, amb un 41,7%. Són percentatges que suggereixen una emigració més vinculada a persones nascudes aquí que s’han establert fora, especialment en entorns de proximitat europea.

Notícies relacionades

A l’altra banda hi ha l’Alt Empordà i la Selva, on el pes dels nascuts a l’estranger supera el 63%, així com el Gironès, on aquest grup representa el 62% del total. En aquestes comarques, el padró exterior està molt més marcat per persones d’origen internacional que mantenen la nacionalitat espanyola i resideixen fora. D’aquesta manera, hi ha realitats molt diferents: des de ciutadans nascuts a Catalunya que han marxat a viure fora fins a persones nascudes en altres països que consten administrativament vinculades a municipis gironins i que ara resideixen a altres països.

