Impulsen una campanya d'assessorament a la ciutadania gironina per combatre la pobresa energètica
'Nòmada energètic' vol "apropar-se a la gent" per ajudar-los a millorar l'eficiència a les llars i incentivar l'estalvi.
L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i la Fundació Europace d'Olot han presentat a Salt una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. 'Nòmada energètic' és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines, per explicar-los, d'una banda, com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre aquestes factures. "Hem de sortir de les oficines administratives i anar al carrer a ajudar la gent a entendre coses que no comprèn i que tampoc es planteja anar a l'administració perquè les hi expliquin", assenyala el patró de la Fundació Europace, Jordi Güell.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
- Necrològiques del 23 d'abril de 2026