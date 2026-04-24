Jaume Soler Pastells i l’entitat Amunt i Crits, guardonats en la primera edició del Premi Joaquim Vallmajó
La Coordinadora d’ONGs Solidàries impulsa el guardó per reconèixer l'equitat i la justícia social
La Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme ha celebrat aquesta tarda a l'Auditori dels Caputxins de Figueres la primera edició del Premi Joaquim Vallmajó, en una vetllada dedicada a la solidaritat i al reconeixement de persones i entitats compromeses amb l’equitat i la justícia social.
Els guardonats en aquesta primera edició han estat Jaume Soler Pastells per ser un "referent de la cooperació catalana i del municipalisme transformador"; i el projecte Anissa d'Amunt i Crits!, un projecte "d’empoderament de dones d’origen migrant" que ofereix acollida, formació, orientació laboral i alfabetització.
El jurat, encapçalat per Joan Surroca Sens, ha posat en valor que Jaume Soler Pastells va ser el primer alcalde democràtic d’Arbúcies entre els anys 1979 i 2003, i va impulsar la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA), una experiència "pionera" de govern local assembleari que posteriorment "inspiraria altres moviments municipalistes". De Jaume Soler també s’ha destacat que va impulsar l’agermanament entre Arbúcies i Palacagüina (Nicaragua) fa 40 anys, o el seu rol com "un dels pares" del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de la mateixa Coordinadora d’ONGs de les comarques gironines. Pel que fa al projecte Anissa d’Amunt i Crits!, ha destacat que "fomenta espais de confiança, sororitat i lluita també contra estereotips i actituds racistes".
El Premi Joaquim Vallmajó es vol projectar com un "nou espai de reconeixement i trobada per a totes aquelles persones i iniciatives que treballen per un món més just des del compromís i l’acció col·lectiva". En aquest sentit, la voluntat de l’organització és que aquest premi es consolidi com una "cita anual de referència en l’àmbit de la justícia global".
L’acte també ha volgut retre homenatge a la figura de Joaquim Vallmajó, cooperant assassinat a Rwanda, posant en valor el seu llegat i els valors que va defensar. En aquest sentit, la cerimònia ha volgut posar el focus en iniciatives solidàries vigents i en persones compromeses que, des de l’àmbit local, treballen en la defensa dels drets humans i la solidaritat.
La vetllada ha comptat amb la intervenció d’Àngel Vázquez, copresident de la Coordinadora d’ONG Solidàries, que ha assenyalat que aquest guardó és "tota una declaració d'intencions en uns temps on els discursos d'odi i el qüestionament del compromís social guanyen terreny". També ha tingut lloc un diàleg sobre el llegat de Vallmajó a càrrec de l’advocat i mediador Jordi Palou-Loverdos, referent en la defensa de la justícia universal i impulsor de la causa judicial que reclama responsabilitats per l’assassinat de Vallmajó, i de Josep Maria Bonet, amic personal de Vallmajó i cofundador de l’ONG GEES.
També ha comptat amb la intervenció de l’artista Miquel Duran, autor del gravat que constitueix el guardó, així com de la instal·lació commemorativa dedicada a Joaquim Vallmajó i Joan Alsina a la plaça de la Solidaritat de Figueres.
La cerimònia s’ha clausurat amb l’actuació musical del guineà Ansoumani Kouyate, acompanyat del percussionista Enric Pérez.
