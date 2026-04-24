L’advocacia de Girona alerta de les dificultats per exercir i reclama millores estructurals al sistema judicial
L’ICAG ha reconegut els seus membres que complien 25 anys d’exercici professional, ha imposat les togues als nous col·legiats i ha lliurat el Premi Narcís de Sant Dionís a l’advocat Carles Monguilod Agustí
Redacció
Aquest divendres, el Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG) ha celebrat l’acte central de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró de l’advocacia, amb una gala institucional que ha tingut lloc a l’Auditori La Sitja de Fornells de la Selva.
La celebració ha reunit representants del món jurídic i institucional, amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en una trobada anual que posa en valor la tasca de l’advocacia i el seu compromís amb el servei públic de la justícia.
Durant la seva intervenció, el degà de l’ICAG, Albert Sierra, ha abordat diversos reptes que afecten tant l’exercici de la professió com el funcionament del sistema judicial. En aquest sentit, s’ha mostrat crític amb la implantació dels mecanismes adequats de solució de controvèrsies (MASC) en el marc de la llei de la reforma de la justícia. També ha posat de manifest la necessitat d’avançar cap a una jubilació digna per als professionals, en el context del debat sobre la passarel·la entre les mutualitats i el sistema públic, i ha reivindicat la dignificació del torn d’ofici, i l'establiment de millores per afavorir l’exercici de l’advocacia i la conciliació de la vida familiar.
Pel que fa al funcionament de l’Administració de justícia, el degà ha incidit en la necessitat de reforçar els recursos dels tribunals d’instància, especialment als partits judicials de Blanes, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners, així com en àmbits especialment sensibles com el penal i el social. En aquest context, ha apuntat la necessitat d’incorporar una nova plaça penal especialitzada en violència sobre la dona per fer front a la saturació existent, així com d’evitar dilacions en els assenyalaments, sovint superiors a un any vista. També ha reclamat un tracte just cap a l’advocacia en el dia a dia dels jutjats, assenyalant situacions com les esperes que dificulten l’exercici efectiu del dret de defensa.
Finalment, ha defensat poder disposar de més mitjans, més personal estable i qualificat i unes infraestructures adequades —com el nou edifici dels jutjats de Santa Coloma de Farners— com a elements indispensables per garantir un servei públic de qualitat i per al correcte exercici professional.
L’acte ha inclòs el lliurament dels premis del Concurs de Narrativa Curta en memòria de Sònia Ors i Vila i del Concurs de Fotografia, així com la imposició d’insígnies commemoratives i diplomes als col·legiats i col·legiades que han assolit els 25 anys d’exercici professional.
En el transcurs de la cerimònia s'ha fet el lliurament del Premi Narcís de Sant Dionís 2025 a l’advocat Carles Monguilod, en reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva contribució a l’advocacia.
Un dels moments destacats ha estat la imposició de togues als nous col·legiats i col·legiades, un acte simbòlic que representa la seva incorporació a la professió.
L’acte ha comptat amb diverses intervencions institucionals i actuacions musicals que han completat la cerimònia.
La celebració s’emmarca dins el conjunt d’activitats organitzades al llarg de la setmana amb motiu de Sant Raimon, que han inclòs propostes culturals, formatives i lúdiques dirigides al col·lectiu de l’advocacia.
