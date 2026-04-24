La mediació, una eina per a prevenir el conflicte des de la convivència
El Consell del Fòrum Mediterrani a Girona, impulsat per Diari de Girona i la Fundació «la Caixa», analitza l’experiència de l’associació Cre.A, que ha desenvolupat projectes en diferents ciutats europees
La comissió d’experts que integren el Consell de Girona del Fòrum Mediterrani treballa des de fa setmanes en la seva tercera edició. Aquesta iniciativa, impulsada per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, compta amb vuit òrgans locals de debat que s’encarreguen de diagnosticar i aportar solucions als principals reptes econòmics i socials del Mediterrani. Les conclusions es posaran en comú a Barcelona, el pròxim mes de juny.
En un context d’increment de la població migrada i de ciutats cada vegada més diverses i multiculturals, el Consell de Girona centrarà la seva feina en analitzar el paper de la mediació per aconseguir ciutats més cohesionades, inclusives i integrant la força laboral que representa la població immigrada. «Volem que el debat que es genera en el Consell del Fòrum Mediterrani a Girona aporti reflexió en un tema on hi ha molt soroll i opinions molt polaritzades. En aquest sentit, posarem sobre la taula experiències que demostren com la mediació ha estat capaç de prevenir el conflicte des de la convivència», explica Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona.
El cas d’estudi que el Consell de Girona analitza aquest any és el de Cre.A, una associació d’abast europeu, amb seu a França, que actua com una plataforma de cooperació estratègica al voltant de la mediació social. La seva finalitat és consolidar aquesta mediació com una eina clau per a la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables, especialment en entorns multiculturals i urbans complexos. L’entitat treballa amb una xarxa d’actors de diversos països europeus i defensa que la mediació no s’ha d’entendre com una pràctica puntual, sinó com un recurs estructural per enfortir la convivència i la salut democràtica. Cre.A compta amb experiències d’èxit en ciutats de països com França, Portugal, Espanya i Itàlia.
Aquest projecte ha estat escollit perquè toca un tema que genera preocupació social i ofereix una solució innovadora.
Acte a Girona el 6 de maig
Alguns dels representants de Cre.A seran el proper 6 de maig a Girona, on es durà a terme una sessió oberta al públic. L’acte se celebrarà a l’auditori de l’Espai Caixa, a la plaça Poeta Marquina, de les onze a la una. En el marc de la trobada, integrants de Cre.A mantindran un diàleg amb Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia. Així mateix, els membres del Consell de Girona també exposaran el seu punt de vista sobre les activitats de Cre.A. L’acte, del qualla setmana vinent es donaran més detalls, també incorporarà l’experiència d’experts de les comarques gironines.
El Consell de Girona està format per Ferran Camas, catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la UdG i director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la mateixa universitat; Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Madrid; Salvador Maneu, director de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i coordinador de l’àmbit social de San Juan de Dios Espanya; Maneu Fernández, gerent de Diari de Girona; Raquel Robert, inspectora d’Educació, exdirectora d’institut i regidora de l’ajuntament de Girona; Sílvia Castelló, directora i fundadora de Qstura; i Joan San, metge i exdegà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. El consell està presidit pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig; amb el director del Centre Fundació La Caixa Manel Rullo com a comissari i la llicenciada en Història de l’Art i doctora en Ciències Humanes i de la Cultura per la Universitat de Girona, Lada Servitja, com a relatora.
Del 16 al 18 de juny a Barcelona
A banda de l’acte del proper 6 de maig, les conclusions del Consell de Girona es posaran en comú en el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani promogut per Prensa Ibérica i que celebrarà la tercera edició els pròxims 16, 17 i 18 de juny a Barcelona.
El fòrum s’erigeix com un espai de trobada entre governs, empreses i societat civil, amb l’objectiu d’impulsar la Mediterrània des d’una visió que vol integrar economia, territori, progrés i persones.
