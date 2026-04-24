Protecció Civil avala els plans de seguretat de dos festivals gironins d’estiu
Un altre document de la província no ha rebut el vistiplau per deficiències tècniques o mancances
La Comissió d’Autoprotecció de Protecció Civil de Catalunya ha homologat els plans d’autoprotecció del Festival Cap Roig 2026 i Village de Palafrugell i de l’Empordà Music Festival 2026 de la Bisbal d’Empordà. Són els dos PAU aprovats aquest divendres a les comarques de Girona, en una sessió en què també han rebut el vistiplau grans esdeveniments i equipaments d’arreu del país.
En total, la Comissió ha homologat 27 plans d’autoprotecció, la majoria corresponents a activitats permanents i situades a la vegueria de Barcelona. A les comarques gironines, els dos plans aprovats corresponen a activitats temporals, concretament a dos festivals musicals en espai delimitat. La resolució arriba en plena preparació de la temporada de grans esdeveniments musicals a la Costa Brava i a l’Empordà.
Els plans d’autoprotecció són els documents que han de preveure els riscos, els dispositius de seguretat, els mitjans d’emergència i els protocols d’actuació en cas d’incident. En el cas dels festivals, aquests plans són clau per ordenar la resposta davant possibles emergències en espais amb una elevada concentració de públic.
A banda dels dos festivals gironins, Protecció Civil també ha homologat els PAU dels concerts de Bad Bunny i El Último de la Fila a Barcelona, la discoteca Cocoa de Mataró, el Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès, l’edifici de TV3 a Sant Joan Despí, la Fira de Sabadell i el centre comercial Maremagnum de Barcelona, entre altres.
Per vegueries, els 27 PAU homologats es reparteixen de la manera següent: 18 a Barcelona, 3 al Camp de Tarragona, 2 a Girona, 2 al Penedès, 1 a la Catalunya Central i 1 a les Terres de l’Ebre. D’aquests plans, 20 corresponen a activitats no temporals i 7 a activitats temporals, entre les quals hi ha els festivals de Palafrugell i la Bisbal d’Empordà.
Un sense homologar
No tots els plans presentats, però, han superat el tràmit. La Comissió també ha deixat sense homologar 23 plans d’autoprotecció per deficiències tècniques o per mancances en els mitjans d’autoprotecció. D’aquests, un correspon a la vegueria de Girona, tot i que Protecció Civil no n’ha concretat el nom en la nota feta pública.
Els plans no homologats afecten principalment activitats no temporals, com ara establiments amb risc químic, instal·lacions amb elevada càrrega de foc, càmpings amb risc d’incendi forestal o d’inundació, edificis de concurrència pública, hotels, residències d’estudiants i instal·lacions esportives. També hi ha tres activitats temporals que no han obtingut el vistiplau: un festival musical, una fira a l’aire lliure i un concert en edifici.
