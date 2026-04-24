El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
Google Maps recomana a conductors que baixaen d’esquiar agafar un camí forestal de la Bruguera i que va fins a Ogassa
Desenes de conductors s’han vist atrapats els últims caps de setmana en una pista forestal de Bruguera, al terme municipal de Ribes de Freser, després de seguir les indicacions de Google Maps per evitar les retencions de tornada de les pistes d’esquí.
Segons va explicar el meteoròleg Francesc Mauri al seu espai al 3Cat, Meteomauri, el navegador hauria arribat a recomanar als vehicles agafar una pista de muntanya que surt de Bruguera en direcció a Ogassa i que passa per sota del Taga, com a alternativa per esquivar els embussos que es formen els diumenges a la tarda al Ripollès. El problema és que no es tracta d’una carretera convencional, sinó d’un camí forestal estret, complicat i poc apte per al trànsit de turismes.
La pista arriba fins als 1.600 metres d’altitud i, durant bona part de l’hivern, pot estar coberta de neu o bé trobar-se molt enfangada. A més, segons la informació difosa, en algun tram el camí havia quedat afectat per una esllavissada, fet que encara feia més difícil la circulació i obligava els conductors a fer marxa enrere.
La situació ha arribat a provocar autèntics col·lapses. La mestressa d’un hostal de Bruguera va relatar a un altre dels meteoròlegs del 3Cat, Gori Masip, que en una ocasió es van arribar a comptabilitzar fins a 300 cotxes empantanegats al mig del camí, explica Mauri al programa. El problema s’agreuja perquè la pista és tan estreta que, un cop els vehicles hi entren en filera, resulta molt difícil fer mitja volta. Els primers que es troben amb el pas tallat han de recular, però darrere seu ja hi ha desenes de cotxes que han seguit la mateixa ruta proposada pel navegador.
Camí boicotejat
Aquest camí, de fet, ja havia generat problemes anteriorment. Diari de Girona va publicar l’any passat que el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser havia estat boicotejat una nit, quan algú va serrar arbres just a la partició entre tots dos municipis. L’acció va impedir el pas per aquesta carretera rural, que connecta Ogassa amb la Vall de Ribes a través de Bruguera.
Els Agents Rurals del Ripollès van ser alertats dels fets després que uns pastors que anaven a buscar el bestiar es trobessin amb dificultats per passar per aquest punt i avisessin els responsables municipals. L’alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, va explicar aleshores que l’Ajuntament estava al cas de la incidència, tot i que se’n desconeixien els motius. Entre les possibles causes, s’especulava amb les molèsties que pot provocar la presència habitual de turistes rurals que hi circulen amb els seus vehicles.
Ara, el cas torna a posar el focus en aquest vial de muntanya, però per un altre motiu: la dependència dels sistemes de navegació. Un veí del poble fins i tot s’hauria situat a l’entrada del camí per advertir els conductors que no hi passessin perquè la pista no era practicable. Tot i això, alguns, segons el relat recollit per 3Cat, haurien preferit fer cas al navegador abans que a l’avís del veí.
El cas ha reobert el debat sobre els riscos de seguir de manera automàtica les indicacions del GPS, especialment en zones rurals i de muntanya. En aquest cas, l’algoritme buscava una ruta alternativa per evitar les retencions, però acabava enviant els conductors cap a una pista forestal del Ripollès sense les condicions necessàries per assumir el pas massiu de vehicles.
La imatge descrita pels testimonis era la d’una llarga cua de llums de cotxes enmig de la muntanya, sota la silueta del Taga, amb vehicles aturats i conductors atrapats en un camí on avançar era difícil i recular encara més. Una escena que els veïns han vist repetir coincidint amb els caps de setmana de més afluència a les estacions d’esquí i amb les retencions habituals de tornada.
