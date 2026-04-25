L’ANC escull com a president el pedagog gironí Josep Vila després de la renúncia de Lluís Llach
Ha desenvolupat una trajectòria vinculada a l’educació i la gestió institucional, amb càrrecs a la Generalitat, la UdG i l’institut de Celrà
Sara González
Relleu per sorpresa al capdavant de l’Assemblea Nacional Catalana. El pedagog gironí Josep Vila ha estat escollit president de l’entitat independentista després que Lluís Llach hagi renunciat a la reelecció per passar a ser vicepresident. L’argument que ha pesat en la seva decisió és que, als seus 77 anys, considera que la seva salut no li permet mantenir una dedicació tan "forta" com la que ha tingut en els darrers dos anys. Això sí, el cantautor i activista continuarà a l’òrgan de decisió de l’ANC com a vicepresident..
"Cal continuar treballant per resituar la independència al centre del debat públic", ha assegurat Vila en les seves primeres declaracions com a president, en les quals ha defensat que el "front civil" del moviment es dediqui a construir la majoria social a favor de la independència que s’ha anat reduint en els darrers anys. A diferència del que va passar el 2024, quan van caldre fins a sis votacions per escollir Llach com a president, aquesta vegada el relleu s’ha produït a la primera en el plenari celebrat a Igualada. Vila ha obtingut 39 dels 58 vots emesos, superant així la majoria qualificada de dos terços necessària per ser nomenat.
Vinculat des de la fundació
El nou president de l’ANC, nascut el 1959, és pedagog, docent i activista, i la seva trajectòria ha estat centrada en l’àmbit educatiu. És llicenciat en Ciències de l’Educació i màster en resolució de conflictes, i també té experiència en l’àmbit de la gestió, ja que va ser director dels serveis territorials de joventut de la Generalitat a Girona, a més de síndic i vicegerent de personal i organització de la Universitat de Girona. Abans de jubilar-se, va dedicar els seus darrers anys a la docència universitària i també va ser director de l’institut de Celrà.
Vila, la presidència del qual tindrà vigència fins al 2028, està vinculat a l’ANC des de la seva fundació, ja que n’és soci des del 2012, i va ser coordinador de l’assemblea territorial de Girona entre el 2022 i el 2024. Des d’aquell any i fins ara també formava part del comitè permanent sota la presidència de Llach, assumint la tasca d’impulsar la relació de l’ANC amb la resta d’entitats del moviment independentista i mantenir el contacte amb els partits polítics. A més de Vila i Llach, també han estat escollides Ariadna Heinz com a secretària i Blanca Currià com a nova tresorera.
La nova direcció de l’ANC té a curt termini el repte de culminar el procés de renovació interna de l’entitat i enfortir-la, tenint en compte que ha perdut capacitat de mobilització. De fet, la participació en les eleccions per escollir la direcció va ser la més baixa des de la seva fundació —2.322 persones— i la xifra de candidats que s’hi van presentar no va arribar a les 77 places que havia tingut fins ara el secretariat nacional. Això sí, Llach va ser aleshores el més votat, tot i que finalment ha optat per no repetir a la presidència.
En el comunicat enviat després de l’elecció de la cúpula de l’organització, l’ANC subratlla que la defensa del català i la denúncia de "l’espoli fiscal, cultural, social i nacional que pateix" Catalunya continuaran sent eixos centrals de la seva agenda.
