El PSC de les Comarques Gironines reivindica l'acollida de migrants i la preservació del Castell de Montjuïc
Ferran Pedret i Mònica Ríos defensen una mesura que permetrà a moltes persones que viuen en situació de precarietat regularitzar-se
El PSC de les Comarques Gironines ha aprofitat aquest divendres la visita a Girona del diputat i president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, per posar el focus en dos àmbits que considera prioritaris: l’acollida de les persones migrades i la necessitat de preservar el Castell de Montjuïc. La jornada ha començat amb una trobada amb les entitats llatinoamericanes Dagua, Acodegi, Asocolgi i Asovergi, que treballen en l’acompanyament i l’orientació de persones nouvingudes. En aquesta reunió, els socialistes han escoltat les seves inquietuds i propostes i han reivindicat el paper que aquestes organitzacions tenen en la cohesió social i la convivència.
En aquest context, la diputada al Parlament Mònica Ríos i Ferran Pedret han defensat la regularització extraordinària oberta per l’Estat com “una molt bona oportunitat per a moltes persones que ja conviuen amb nosaltres, però que encara viuen en situacions de precarietat”. Ríos ha remarcat que la mesura permetrà “posar fi a una situació injusta” i facilitar que aquestes persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida i contribuir plenament a la societat. La diputada també ha carregat contra els discursos de la dreta i l’extrema dreta, que, segons ha dit, “llancen mentides i missatges d’odi que no ajuden en res i que tenen conseqüències reals sobre persones que formen part de la nostra societat”, i ha defensat que la regularització “és una bona notícia per a tothom”.
La visita ha continuat al barri de Sant Eugènia, amb una reunió amb veïns i entitats, i a la tarda la delegació socialista s’ha desplaçat a la Fundació Ramon Noguera, on s’ha trobat amb la seva presidenta, abans d’acabar la jornada al Castell de Montjuïc. Allà, acompanyats per col·lectius com l’AAVV Montjuïc, Amics del Castell i Salvem el Castell, els representants del PSC han constatat la preocupació pel deteriorament del recinte, amb vegetació acumulada, murs i estructures en mal estat i manca de manteniment i vigilància. Els socialistes han defensat la necessitat d’una actuació urgent per preservar aquest espai patrimonial, garantir-ne la seguretat i impulsar un pla de conservació, recuperació i obertura a la ciutadania.
El diputat al Congrés i primer secretari del PSC gironí, Marc Lamuà, ha subratllat que qualsevol intervenció s’ha de fer “preservant tots els elements històrics que han configurat el recinte al llarg del temps, des dels vestigis vinculats als setges fins a la memòria del barri de barraques de Montjuïc”. En aquest sentit, ha afegit que “el Castell de Montjuïc no és només un espai patrimonial, és també un espai de memòria col·lectiva que cal preservar i dignificar” i que “recuperar-lo vol dir no només actuar-hi físicament, sinó també explicar-lo, obrir-lo a la ciutadania i garantir que les futures generacions entenguin què ha significat per a la ciutat”. El PSC ha tancat la jornada reivindicant la necessitat d’“escoltar el territori, treballar al costat de les entitats i construir polítiques útils que millorin la vida de les persones” i reiterant el seu compromís amb una societat “més cohesionada, inclusiva i basada en els drets”.
Subscriu-te per seguir llegint
