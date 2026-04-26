Cauen un 53% les reserves en cases de colònies per la pressió dels docents
El sector estima pèrdues "similars a les de la pandèmia", que podrien superar els 140 milions d’euros i implicarien tancaments i la pèrdua d’un model educatiu
Les cases de colònies han llançat un crit d’alerta per l’impacte "irreversible" que pot tenir el conflicte laboral obert entre la comunitat educativa i el Departament d’Educació, després que els docents hagin engegat una campanya per pressionar el Govern impulsada per centres educatius del Maresme i la Selva, a partir d’on amenacen de suspendre les sortides i colònies escolars a partir del curs vinent.
La iniciativa, que ja compta amb el suport de 673 escoles i instituts catalans -187 dels quals són de les comarques gironines- ha fet caure un 53% les reserves. El vicepresident de l’Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Werner Estellé, adverteix que ara és precisament quan comença la temporada de reserves per al curs següent. "Estem en una fase incipient d’intenció de reserva, que es formalitza sobretot entre maig i juny, però molts centres ja estan comunicant a les instal·lacions que, mentre no es resolgui el conflicte amb el Departament d’Educació, no reservaran colònies ni sortides per al curs vinent". Si la situació es manté, el sector alerta que l’impacte econòmic podria superar els 140 milions d’euros en el conjunt del lleure educatiu. "Són xifres similars a les de la pandèmia", assegura Estellé.
La preocupació, però, no és només econòmica. "Això no va només dels diners que perdem, sinó que interpel·lem al Govern a asseure’s a escoltar les reivindicacions dels docents, que nosaltres compartim i entenem perquè les hem viscut en primera persona a les colònies", assenyala. Tot i que assegura que "ser moneda de canvi mai agrada", vol posar el focus en el valor de les colònies. "En una societat cada vegada més complexa necessitem les colònies escolars, són una eina educativa i haurien d’estar integrades en el sistema educatiu per ser reconegudes i regulades".
Les cases de colònies recorden que, per a moltes instal·lacions, les estades escolars representen prop del 80% de la facturació anual. Per aquest motiu, una davallada sostinguda de reserves podria fer inviable el funcionament de moltes cases, especialment les més petites i situades en nuclis rurals. De fet, alguns establiments encara arrosseguen les conseqüències econòmiques de la covid-19.
Tot i que des de l’associació encara no han fet estimacions dels equipaments que podrien abaixar la persiana definitivament, el vicepresident assegura que la pèrdua de reserves implicaria una situació "irreversible". "Totes les cases que tanquin es perdran, perquè el tancament d’una casa implica la pèrdua del lloguer i el tancament del negoci". Això, alerta, comportaria una "caiguda d’un model educatiu". "Quan d’aquí a uns anys es vulgui tornar a fer colònies, ja no hi serem a temps perquè molts negocis hauran tancat".
Des de la Fundació Esplai Girona - Mare de Déu del Mont, que gestiona el gruix de les cases de colònies del Bisbat de Girona (7), estan a "l’expectativa". "No solem tenir reserves a un any vista i, per tant, encara és aviat per veure-ho", assenyala el seu director, Josep Bosch, que confia que "la situació s’arregli".
Segons el sector, unes 5.000 persones treballen en l’àmbit del lleure educatiu, moltes de les quals podrien veure’s afectades si les reserves no es recuperen. El sector compta amb 516 instal·lacions juvenils a Catalunya, entre equipaments gestionats per petites empreses, cases de colònies dels bisbats i albergs de la Generalitat.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho
- Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi