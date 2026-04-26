Els hospitals gironins més ben valorats en l’atenció de l’embaràs i el part
Tots els centres públics de la regió sanitària aproven en bona nota però hi ha algunes diferències segons la comarca
L’atenció al procés d’embaràs, part i puerperi als hospitals de la Regió Sanitària de Girona rep una valoració global positiva per part de les usuàries. L’enquesta del Servei Català de la Salut, feta a més de 3.100 dones que han tingut un fill entre el 2024 i el 2025, situa tots els centres públics gironins analitzats per sobre del 7,8 sobre 10.
Els hospitals amb millor puntuació global són l’hospital de Figueres i l’hospital Sant Jaume de Calella —referent també per a la Selva marítima, tenint en compte que a Blanes no hi ha servei ginecològic—, tots dos amb un 8,36. Els segueixen l’hospital de Palamós, amb un 8,16, i el Trueta de Girona i l’hospital d’Olot, amb un 8,14. L’hospital Santa Caterina és el centre gironí amb la valoració global més baixa, amb un 7,82, mentre que l’hospital de Campdevànol no disposa de mostra suficient per obtenir resultats.
En el cas de Figueres, les dades suposen una millora respecte al 2022, quan el centre va obtenir una nota de 7,79. Segons la Fundació Salut Empordà, el centre també registra una fidelitat del 84,7%, fet que significa que més de vuit de cada deu mares tornarien a escollir el mateix hospital per al procés d’embaràs, part i puerperi.
Els aspectes més ben valorats a Figueres són el seguiment del nadó durant l’estada hospitalària i el tracte de les llevadores, tots dos amb un 99%. També hi ha el tracte mèdic, amb un 96,7%, i la sensació de trobar-se en bones mans durant el part i l’estada a l’hospital, amb un 95,5%.
La directora de Gestió de Pacients i Ciutadania de la Fundació Salut Empordà, Núria Vergés, destaca que els resultats confirmen «la tendència positiva del centre» i reforcen el compromís de l’hospital de Figueres amb una atenció centrada en la mare i el nadó. Vergés també apunta que continuaran treballant especialment en el reforç del seguiment del postpart i en l’acompanyament posterior a l’alta.
Aspectes més ben valorats
Més enllà del cas empordanès, l’estudi mostra que la majoria de centres gironins obtenen registres elevats en indicadors com la sensació d’estar en bones mans, el tracte dels professionals i la possibilitat d’estar acompanyada durant el part.
En canvi, el seguiment del postpart apareix com un dels àmbits amb més marge de millora en diversos hospitals.
En el conjunt de Catalunya, les valoracions també són majoritàriament positives. Les puntuacions globals dels centres analitzats es mouen, en general, entre el 7,4 i el 8,7 sobre 10, amb diferències segons l’hospital i el territori. Els resultats més alts corresponen a centres com l’Hospital General de l’Hospitalet, amb un 8,71, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb un 8,50, l’Hospital del Mar, amb un 8,49, i l’Hospital de Sant Pau, amb un 8,48.
A escala catalana, l’enquesta també evidencia que els aspectes més ben valorats solen estar vinculats al tracte dels professionals, l’acompanyament durant el part i la sensació d’estar en bones mans. En canvi, alguns dels indicadors que presenten resultats més baixos en diversos centres són el seguiment del postpart, la informació per adaptar-se a la cura del nadó i, en alguns casos, la intimitat o l’estada hospitalària.
L’enquesta forma part del Pla d’enquestes de satisfacció del CatSalut (PLAENSA)
Subscriu-te per seguir llegint
