Els naixements de mares adolescents a Girona cauen un 42% en deu anys
La natalitat continua a la baixa a les comarques gironines i els embarassos es desplacen cap a edats més avançades
Els naixements de mares adolescents continuen reculant a les comarques gironines i ho fan amb més força que la natalitat en conjunt. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre l’estimació mensual de naixements a Girona, els parts de mares menors de 20 anys han passat de 137 el 2015 a 79 el 2025, fet que suposa una davallada del 42,3% en deu anys. Dins d’aquest grup, els naixements de mares de 15 a 19 anys baixen de 135 a 79, mentre que els de menys de 15 anys desapareixen aquest últim any, després d’haver estat sempre en xifres molt baixes.
La tendència és clara i sostinguda. El pic més alt de la sèrie per a les mares de 15 a 19 anys es va registrar el 2016, amb 139 naixements, i des d’aleshores el nombre de naixements ha anat perdent intensitat amb algunes oscil·lacions. El 2025, de fet, tanca també per sota del 2024, quan s’havien comptabilitzat 97 naixements de mares adolescents, de manera que en només un any la baixada és de 18 casos, un 18,6% menys.
Cal tenir present, que Girona també registra menys naixements en conjunt que fa una dècada: s’ha passat de 7.540 el 2015 a 5.745 el 2025, és a dir, 1.795 menys i una reculada del 23,8%. Tot i això, la maternitat adolescent cau amb molta més intensitat que el total, fet que indica un canvi de patró específic dins de la natalitat gironina.
La comparativa per edats ho reforça. El grup de mares més nombrós continua sent el de 30 a 34 anys, que concentra 2.008 naixements el 2025, per davant del de 35 a 39 anys (1.482) i del de 25 a 29 anys (1.206). Fa deu anys, aquest ordre ja era semblant, però el pes de les edats més tardanes encara s’ha consolidat més. Si el 2015 les mares de 30 anys o més sumaven el 66,8% dels naixements a Girona, el 2025 ja en representen el 68,9%.
En canvi, els grups més joves continuen perdent pes. Les mares de 20 a 24 anys han passat de 666 naixements el 2015 a 503 el 2025, una baixada del 24,5%. Les de 25 a 29 anys, que durant molts anys concentraven el gruix de natalitat, baixen encara més en volum: de 1.703 a 1.206, gairebé un 29,2% menys. També el grup de 35 a 39 anys recula en xifres absolutes, de 1.987 a 1.482, però continua mantenint un pes molt rellevant dins del conjunt.
Girona perd gairebé 1.800 naixements en deu anys i el descens s’intensifica entre les mares més joves
On sí que es detecta un guany relatiu és en les edats més altes. Les mares de 40 a 44 anys passen de 443 naixements el 2015 a 409 el 2025, una lleugera baixada en termes absoluts, però el seu pes sobre el total puja del 5,9% al 7,1%. Si s’hi sumen els grups de 45 a 49 anys i de 50 anys o més, les mares de 40 anys o més representaven el 6,3% dels naixements gironins el 2015 i ara ja arriben al 8,1%. És a dir, neixen menys infants que fa deu anys, però dins d’aquest conjunt el pes de la maternitat a edats més avançades és més alt.
La tendència de Girona és similar a la de la resta d’Espanya. En el 2024 es van registrar 318.005 naixements, un 0,8% menys que l’any anterior, i des del 2014 els naixements s’han reduït un 25,6%. Al mateix temps, l’edat mitjana a la maternitat es va situar en 32,6 anys, mentre que el nombre de naixements de mares de 40 o més anys ha crescut un 7,3% en l’última dècada i ja representa el 10,4% del total, davant del 7,2% del 2014.
També a escala espanyola la maternitat adolescent retrocedeix amb força. Segons dades recollides a partir de l’INE, el 2024 van néixer a Espanya 5.422 nadons de mares menors de 20 anys, davant dels 8.613 del 2014, cosa que suposa un descens del 37%. En el cas de les mares de menys de 15 anys, els parts van passar de 136 a 76 en aquest mateix període, i el pes del conjunt de mares adolescents va baixar del 2,01% a l’1,7% del total dels naixements.
Més avortaments
Finalment, cal recalcar que els avortaments van a l’alça. Segons dades més recents, el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) a la província de Girona va assolir l’any 2024 la xifra més alta des del 2012, amb un total de 2.108 casos registrats.
Més d’una desena part de les dones que van avortar voluntàriament el 2024 a Girona tenien menys de dinou anys. Tot i així, el gruix de dones que avorten de forma voluntària continua tenint de 20 a 24 anys, tal com passava fa una dècada, però ha baixat el nombre de joves de 15 a 19 anys que han pres aquesta decisió.
