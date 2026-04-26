La Marató de les Vies Verdes bat rècords amb la participació de 3.500 persones
La prova que es disputa pel Carrilet entre Girona i Platja d’Aro ha augmentat els inscrits en un 30% en només un any
La Marató de les Vies Verdes, que uneix Girona i Platja d’Aro a través del traçat del Carrilet, ha arribat aquest diumenge a la tretzena edició amb un rècord de participació. La prova ha reunit 3.500 participants, un 30% més que en l’edició del 2025.
Organitzada pel Club de Triatló i Atletisme Stat Sport, la Marató de les Vies Verdes és una cursa popular adreçada a tot tipus de participants i té com a principal característica que la sortida i l’arribada es fan en municipis diferents. A banda de la marató, de 42 quilòmetres, també s’hi pot participar en les distàncies de 30, 21 i 10 quilòmetres.
Totes les curses finalitzen a Platja d’Aro, però tenen punts de sortida diferents: Girona en el cas de la marató, Cassà de la Selva per als 30 quilòmetres, Llagostera per als 21 quilòmetres i Santa Cristina d’Aro per als 10 quilòmetres.
Des de l’organització valoren molt positivament la consolidació de la prova i l’increment de participants. “Volem que tothom marxi content. Des de la persona que s’estrena en un 10k fins a qui s’inscriu per aconseguir la seva millor marca a la marató”, remarquen.
El director de la prova, Jordi Casas, destaca que el projecte va néixer arran d’una proposta del Consorci de les Vies Verdes. “El vam considerar molt atractiu perquè el Carrilet és un recorregut privilegiat que uneix muntanya i mar a través de paisatges increïbles. Tothom que el fa, el gaudeix, i la Marató de les Vies Verdes és una nova fórmula per donar-lo a conèixer”, afirma.
Guanyadors de la marató
En l’àmbit esportiu, els guanyadors de la marató han estat Manel Cabanillas, en categoria masculina, i Laia López de Letona Solé, en categoria femenina.
Pel que fa a les altres categories s'han imposat:
- 30 quilòmetres: Dani Bordallo (M) i Laura Figueiredo (F)
- 21 quilòmetres: Marc Merino (M) i Júlia Robitaille (F)
- 10 quilòmetres: Arnau Aranda (M) i Maelys Poupet (F)
La Marató de les Vies Verdes compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Girona, Llambilles, Quart, Cassà de la Selva, Llagostera i Santa Cristina d’Aro, així com de la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes i Costa Brava Pirineu de Girona.
Es poden consultar els resultats complets aquí.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi