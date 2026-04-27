Conduir begut encapçala els arrestos de trànsit a la província de Girona
La negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i drogues segueix essent un tema que preocupa als Mossos i es manté en 40 casos durant el 2025
Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) a Girona van practicar 365 detencions durant el 2025 per delictes vinculats a la seguretat viària. Un any més, el principal motiu d’arrest continua sent la conducció sota els efectes de l’alcohol, que concentra 123 detencions i es manté com el primer gran focus de la sinistralitat i del control policial a la demarcació.
Tot i continuar al capdavant, les detencions per alcoholèmia han reculat. El 2024 n’hi va haver 140, de manera que el descens interanual és del 12,1%.
Pel que fa als delictes més directament relacionats amb el consum o amb la negativa al control policial, les dades evidencien que el pes principal continua recaient en l’alcohol. A banda de les 123 detencions per conduir sota els seus efectes, l’ART Girona va practicar 40 arrestos per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció. I és que sovint conductors que no permeten que els facin els testos d’alcoholèmia o drogues, després es rebel·len contra els policies i també a vegades acaben acusats d’altres delictes com desobediència o atemptat contra els agents de l’autoritat, entre d'altres.
A més, la combinació d’alcohol i drogues va originar 10 detencions, una xifra menor en volum però que creix un 42% respecte al 2024.
El segon gran bloc de detencions relacionades amb delictes viaris és el de la conducció sense permís, amb 86 detencions de conductors que no havien obtingut mai el carnet, també en descens respecte de l’any anterior, quan n’hi va haver 100.
En canvi, una de les dades que més crida l’atenció és l’augment de la conducció temerària, que passa de 71 a 80 detencions. És a dir, suma nou arrestos més i creix un 12,7%, convertint-se en l’únic dels grans blocs que puja el 2025.
També augmenten, tot i que amb valors absoluts baixos, altres conductes delictives vinculades a la seguretat viària. És el cas de l’abandonament del lloc de l’accident, que passa d’1 a 4 arrestats.
