Desena jornada de vaga: Salut xifra el seguiment en un 5% i Metges de Catalunya l'eleva al 27% a Girona
El sindicat convocant calcula que l'aturada és del 33% a l'atenció primària i del 25% als hospitals
Els metges tornen a sortir al carrer per reclamar millores laborals en la desena jornada de vaga des de la tardor convocada pel sindicat majoritari Metges de Catalunya.
El Departament de Salut xifra en un 5,2% el seguiment durant el matí als centres del sistema sanitari públic (Siscat) d’aquest dilluns, segons dades provisionals. Per la seva banda, el sindicat convocant, indica que el seguiment de l’aturada laboral és del 31%.
Per àmbit assistencial, el sindicat calcula que és del 33% a l’atenció primària i del 25%, als hospitals.
Per províncies, Metges de Catalunya xifra el seguiment en un 34% a Barcelona; en un 27%, a Girona; en un 25%, a Tarragona i en un 16%, a Lleida.
L'aturada d’aquest dilluns dels metges catalans coincideix amb una vaga estatal de quatre dies per l'enfrontament del col·lectiu amb el Ministeri de Sanitat entorn de l'estatut marc dels professionals sanitaris. Metges de Catalunya dona suport a aquesta protesta, però vol interpel·lar directament el Departament de Salut en les reivindicacions perquè assegura que la conselleria té competències per introduir millores en les condicions laborals.
El sindicat insisteix que la consellera Olga Pané -que ara està de baixa- no s’ha reunit amb el comitè de vaga per negociar possibles solucions a les demandes del col·lectiu, al marge que hagin coincidit en altres espais.
La protesta d'aquest dilluns s'ha concentrat a Barcelona en una manifestació que ha sortit a l’hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família.
