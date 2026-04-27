Esquerra Som Banyoles critica que l'ampliació de 40 places a I2 "no resol el dèficit estructural"

La formació considera que la incorporació d'alumnes en un centre ordinari "no garanteix un projecte educatiu complet" per a aquesta etapa

La llar d'infants La Balca de Banyoles. / Google Maps

Redacció

Banyoles

Esquerra Som Banyoles considera que l’ampliació de 40 noves places a I2 "no resol el dèficit estructural de places de 0 a 3 anys a Banyoles" i "fracciona l’etapa educativa". En aquest sentit, la formació assenyala a través d'un comunicat que "les dades mostren un dèficit estructural de places al municipi, amb una cobertura pública aproximada del 22%", una situació que "genera una demanda no coberta de manera estable i posa de manifest la necessitat de planificar l’ampliació de l’oferta educativa per garantir l’accés equitatiu a aquest primer cicle clau del desenvolupament infantil".

Amb tot, lamenten que l'ampliació "no és una solució, sinó un pedaç" i reclamen la creació "urgent" d’una nova escola bressol per al curs 2027-2028. "Aquesta manca de places públiques ha estat sostinguda parcialment per municipis veïns i ha estat denunciada reiteradament pels grups municipals de l’oposició; malgrat això, decisions com la renúncia a finançament extern per a la construcció d’un nou equipament han contribuït a perpetuar aquesta situació", subratllen.

A més, posen de manifest que la proposta d’incorporar 40 places d’I2 en un centre educatiu ordinari "no garanteix un projecte educatiu complet per a l’etapa 0-3, ja que la incorpora de manera parcial dins d’una estructura que no ha estat concebuda específicament per a aquesta franja d’edat".

També lamenten que "la decisió s’ha pres de manera unilateral, sense transparència ni planificació compartida".

