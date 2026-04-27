Fontcoberta, Porqueres i Camós superen el 83% de recollida selectiva
El Pla de l’Estany manté els índexs assolits l’any passat i que permeten donar compliment a la normativa europea
Camós, Fontcoberta i Porqueres, amb el model porta a porta, van superar l'any passat el 83% de recollida selectiva, mentre que Esponellà i Serinyà van superar el 70% i Sant Miquel de Campmajor, amb la modalitat d’àrees tancades, i Cornellà del Terri, que disposa d’un model mixt de porta a porta, àrees tancades i armaris, es van situar per sobre del 60%. Per la seva banda, Palol de Revardit va registrar un 55% de recollida selectiva, Crespià un 52% i Vilademuls, un 39%.
D'aquesta manera, l'any 2025 es va mantenir el percentatge de recollida selectiva dels municipis assistits pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany que disposen del servei de recollida per delegació, passant del 71% l’any 2024 al 71,5% el 2025.
Per fraccions, respecte a l’any anterior, es van incrementar tots els residus recollits excepte el vidre, que va disminuir un 2%. Per la seva banda, la recollida de paper i cartró (domèstic i comercial) va augmentar un 2%, els envasos un 10%, l’orgànica un 2%, les restes de poda i jardineria un 11%, la deixalleria un 13% i la resta o rebuig (domèstic i comercial) un 8%.
A nivell comarcal, incloent el municipi de Banyoles, la comarca ha passat del 58% de recollida selectiva dels residus municipals l’any 2024 al 57,85% l'any passat.
Actualment, la legislació europea estableix que el percentatge de reciclatge de materials, i un cop eliminats els impropis, ha d'haver estat del 55% el 2025 i que haurà d’arribar fins al 65% el 2035. El gruix dels municipis on s’han implantat models de recollida eficients i amb identificació d’usuari com el porta a porta o les àrees tancades d’aportació de residus, amb contenidors amb tancament electrònic, ja s’ha assolit l’objectiu marcat per la Unió Europea. En el cas dels municipis que tenen el porta a porta com a model principal, ja s’ha assolit el 65% de reciclatge, la fita que marca la Unió Europea pel 2035.
Vilademuls, el proper en sumar-se al model
El municipi de Vilademuls implantarà un model de recollida basat en la identificació de l’usuari a través de la substitució de les àrees existents per àrees tancades amb control d’accés i contenidors amb tancament electrònic als nuclis principals de població i bústies per als disseminats. Actualment, el Consell Comarcal ja s’està treballant amb el consistori per licitar la construcció de les noves àrees, amb la previsió que entrin en funcionament entre aquest any i el següent.
Sistema de deixalleries comarcal
L’evolució d’usuaris i de tones recollides del servei de deixalleria del Pla de l’Estany, que incorpora la deixalleria fixa comarcal, la mòbil i la deixalleria petita de Porqueres, mostra una variació respecte a l’any anterior. En aquest sentit, han augmentat el nombre total de tones recollides i han augmentat els usuaris respecte a l’any anterior. Concretament, el 2025 es van recollir 1.094 tones a través de les deixalleries, un augment del 23 respecte ate l’any 2024. Per la seva banda, els usuaris van augmentar un 8%, amb un total de 28.469 usuaris que van utilitzar aquestes instal·lacions.
Mentre que l'any passat es va substituir el programari de la deixalleria per millorar el control dels usuaris, es van instal·lar barreres de pas, es van canviar els portals del magatzem, es van fer millores en la senyalització i en la il·luminació, així com també en el sistema de videovigilància, aquest any es preveu la substitució dels contenidors de gran volum, la instal·lació d’un rodet compactador per optimitzar la transferència de residus i la construcció d’un cobert i d'un magatzem per a la reutilització de productes dels residus que entren a la instal·lació. Aquestes millores estan finançades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per un import de 144.890,34 euros.
Totes aquestes actuacions permetran fer un pas endavant per esdevenir un Centre de Reutilització de Productes i Preparació per a la Reutilització de Residus per enfortir el model d’economia circular a Catalunya.
Nou plec per a la contractació del servei de recollida
Des del Consell Comarcal s’està treballant en la preparació de la nova licitació pel servei de recollida de residus dels municipis amb la competència delegada, amb millores per a l’optimització en la gestió i administració del servei, per a l’increment del reciclatge i per a l’economia circular. També s’està treballant per evolucionar cap a un model de recollida i gestió dels residus administrativament i econòmicament més eficient de taxa comarcal única.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà