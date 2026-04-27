El ioga solidari contra el càncer reuneix 800 persones en diferents punts de les comarques gironines
La iniciativa impulsada per Oncolliga té com a objectiu recaptar fons per ajudar persones que estan passant per un procés oncològic
Prop de vuit-centes persones, el doble que l'any passat, van participar aquest diumenge a la 5a Masterclass Benèfica de Ioga contra el Càncer, impulsada per Anna Girona amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar persones que estan passant per un procés oncològic. La masterclass es va fer simultàniament a les 10 del matí a trenta-nou espais repartits per diferents poblacions de les comarques de Girona, Osona i el Maresme.
La primera edició d’aquesta activitat solidària es va fer l’any 2022 amb la participació d’una quinzena de centres. Des d’aleshores no ha parat de créixer, fins al punt que aquest any ja s’hi han sumat una quarantena de centres i espais de ioga de tota la província i també del Maresme i Osona.
Al Gironès és on hi ha hagut més centres col·laboradors, una quinzena, però també s’hi han sumat espais de poblacions de l'Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Maresme, i com a novetat, centres de ioga de la Garrotxa, el Ripollès i Osona. “Aquest esdeveniment és una manera de practicar ioga per una bona causa i, al mateix temps, incentivem la gent a tenir una vida saludable a través del ioga”, ha explicat Anna Girona.
L'organització va obsequiar els participants amb una samarreta commemorativa de la jornada, amb el lema "Tot som un".
Tota la recaptació es destina íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona.
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà