L'hospital Santa Caterina incorpora l’epidural que permet moure’s durant el part
Es tracta d'una modalitat d’analgèsia que permet controlar el dolor sense paralitzar completament la part inferior del cos de la mare
L'hospital Santa Caterina ha incorporat recentment la tècnica analgèsica coneguda com a walking epidural en el procés de part, una modalitat d’analgèsia que permet controlar el dolor sense paralitzar completament la part inferior del cos de la mare. Aquesta innovació facilita una major mobilitat durant la fase de dilatació i permet a les dones participar de manera més activa en el naixement del nadó.
La denominada epidural ambulant redueix el dolor del part alhora que manté prou sensibilitat perquè la mare pugui percebre les contraccions. D’aquesta manera, es facilita una experiència de part més natural i participativa, ja que la dona pot notar el descens del nadó pel canal del part mentre es minimitza la sensació dolorosa.
Un dels principals avantatges d’aquesta tècnica és que permet a la gestant moure’s durant el procés de dilatació, sempre amb l’acompanyament d’una persona de suport o del personal sanitari. Això contribueix a millorar el benestar matern, ja que evita que la pacient hagi de romandre al llit de manera continuada i, en molts casos, també evita la necessitat de col·locar una sonda vesical.
La walking epidural també amplia les possibilitats de postura durant el part. Les dones poden adoptar diferents posicions segons el seu confort i les recomanacions de l’equip mèdic, incloent-hi la possibilitat de donar a llum en posició vertical o fins i tot dempeus en determinats casos de baix risc.
Beneficis en el part
Diversos estudis assenyalen que les posicions verticals durant el part poden comportar beneficis, com una menor probabilitat de recórrer a instruments obstètrics i una lleugera reducció de la durada de la fase expulsiva. A més, poden disminuir la compressió de grans vasos sanguinis en la mare i contribuir a una millor tolerància fetal durant el treball de part.
Amb la incorporació d’aquesta tècnica, el centre amplia les opcions d’analgèsia disponibles a l’àrea de maternitat i continua avançant cap a models d’atenció al part més respectuosos amb les necessitats i preferències de les dones.
