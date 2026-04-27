Els Mossos detecten prop de cinc positius al dia en alcohol o drogues a la Regió de Girona
La xifra va baixar el 2025 fins als 1.743 casos, un 17,3% menys que el 2024, mentre les lectures van passar de 42.599 a 39.490 i la taxa de positius es va reduir fins al 4,41%
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona van detectar durant el 2025 una mitjana de prop de cinc positius al dia en proves d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents a la Regió Policial de Girona. En total, van registrar 1.743 resultats afirmatius al llarg de l’any, cosa que equival a uns 145 al mes.
La xifra continua sent elevada, però queda per sota de la del 2024, quan els agents van comptabilitzar 2.108 positius, és a dir, una mitjana de gairebé sis al dia i de 176 al mes. En termes percentuals, la baixada va ser del 17,3%.
Les dades globals de la Regió de Girona inclouen tant els controls preventius com les proves fetes al lloc de l’accident i per infracció o requeriment de símptomes. En conjunt, el 2025 els Mossos van fer 39.490 lectures, davant de les 42.599 del 2024, fet que representa una baixada del 7,3%. Al mateix temps, la taxa de positius sobre el total de proves també es va reduir, ja que va passar del 4,95% al 4,41%.
La majoria, en controls
El gran gruix de l’activitat es concentra en els controls preventius dels agents de Trànsit de la Regió Policial de Girona, que continuen sent amb diferència el principal àmbit d’actuació. El 2024 els Mossos hi van fer 40.867 lectures i hi van detectar 1.918 positius, mentre que el 2025 aquestes van baixar fins a 37.758 i els positius fins a 1.592. Això suposa una reducció del 7,6% en el nombre de proves i del 17% en els positius, segurament també per una davallada del nombre controls. També en aquest apartat disminueix la taxa de detecció, que passa del 4,69% al 4,22%.
En les proves relacionades amb accidents de trànsit, en canvi, el volum de lectures puja lleugerament, però els positius baixen. El 2024 se’n van fer 1.501 i es van registrar 151 positius, mentre que el 2025 les lectures van ser 1.559, però els positius van caure fins als 124. La taxa de positius es redueix així del 10,06% al 7,95%.
La mateixa tendència es repeteix en les proves per infracció o requeriment. El 2024 els Mossos hi van fer 231 lectures i hi van detectar 39 positius. El 2025, en aquest àmbit, les lectures van baixar a 173 i els positius a 27. En aquest cas, la taxa passa del 16,88% al 15,61%, tot i que es tracta del bloc amb menys volum de dades.
Girona continua sent la regió policial catalana amb més positius durant el 2025 amb 743 casos
Si s’observa el comportament mensual, l’octubre va ser el mes amb més lectures tant el 2024 com el 2025, amb 4.670 i 4.667 proves, respectivament. Tot i això, va ser també un dels períodes amb una taxa de positius més baixa: 3,04% el 2024 i 2,98% el 2025, segons l’estadística de les dades obertes del cos. El pic de positius del 2024 es va registrar a l’agost, amb 320, mentre que el màxim del 2025 es va donar al juny, amb 215.
Cal recordar que els Mossos d’Esquadra té la competència del control i la vigilància del trànsit a Catalunya, mentre que en els municipis on hi ha policia local aquest cos s’ocupa de l’ordenació del trànsit urbà i les seves dades no figuren en l’estadística.
Aquest mateix abril, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, es va mostrar partidària de reduir la taxa d’alcoholèmia fins al 0,0 i de rebaixar també el llindar de velocitat a partir del qual conduir es considera delicte. Parlon va advertir a l’ACN que la majoria d’accidents tenen relació amb l’excés de velocitat o amb el consum d’alcohol i drogues i va defensar que «la millor taxa d’alcohol és la taxa zero, perquè és la que evita l’accidentalitat». Les declaracions arribaven després que el 18 de març el Congrés descartés una proposició de llei del govern espanyol que plantejava reduir la taxa màxima d’alcohol en la conducció fins als 0,1 mil·ligrams per litre d’aire expirat o 0,2 grams per litre en sang per a tots els conductors.
Els controls són l’espai on es fan més lectures i el 2025 se’n va fer 40.867 entre alcohol i drogues
Tendència catalana
Els Mossos d’Esquadra van detectar menys positius en controls d’alcoholèmia i drogues a totes les regions policials de Catalunya durant el 2025. Tot i aquesta baixada general, la Regió de Girona es manté com el territori amb més casos registrats, amb 1.743 positius al llarg de l’any, per davant de la Regió Central i de les dues regions metropolitanes. Ara bé, en termes percentuals, Girona no és la regió amb una taxa més alta de positius. Tant el 2024 com el 2025 queda en tercer lloc. La Metropolitana Nord encapçala la classificació, amb una taxa del 7,34% el 2024 i del 5,78% el 2025, mentre que Camp de Tarragona ocupa el segon lloc, amb un 5,92% i un 5,11%, respectivament. Girona queda al darrere amb el 4,95% i el 4,41%
