Només tres de cada deu gironins recuperen autonomia després d'un ictus greu
Girona registra pitjors resultats en ictus en comparació a altres regions sanitàries malgrat tenir atenció continuada les 24 hores
La Regió Sanitària de Girona presenta pitjors resultats funcionals en l’atenció a l’ictus greu que altres regions catalanes tot i disposar d’un servei de neuroradiologia intervencionista actiu les 24 hores del dia. Segons les dades del període 2022-2024, els pacients gironins sotmesos a una trombectomia mecànica registren un 31,03% d’independència funcional al cap de tres mesos de patir la malaltia, és a dir, de recuperació amb autonomia o amb seqüeles lleus després de l’episodi.
La dada situa Girona per sota dels percentatges observats en altres territoris inclosos en la comparativa del Govern. En el cas dels pacients procedents de Tarragona, Lleida i la Catalunya Central, que són derivats a hospitals terciaris de Barcelona per rebre aquest tractament especialitzat, entre un 38% i un 44% aconsegueixen independència funcional o bé presenten seqüeles lleus al cap de tres mesos. També els hospitals de Sant Pau i Hospital del Mar, fixats com a referència per a Barcelona, registren valors al voltant del 34% i el 35%.
La comparativa també deixa Girona en pitjor posició pel que fa a la mortalitat. Les dades del Departament de Salut indiquen que la mortalitat al cap de tres mesos entre els pacients gironins tractats amb trombectomia és del 23,39%, mentre que en els territoris de Tarragona, Lleida i la Catalunya Central oscil·la entre el 15% i el 20%. En el cas dels centres de referència de Barcelona, la mortalitat se situa al voltant del 22%.
Les xifres es recullen en una resposta del Govern a una pregunta parlamentària sobre les seqüeles dels pacients amb ictus als quals no es pot practicar aquest procediment al seu territori. Tot i que la pregunta se centrava en Lleida, Tarragona i la Catalunya Central, la comparativa incorporada per Salut acaba deixant Girona en pitjor posició tant pel que fa a la recuperació funcional com a la mortalitat.
Polèmica territorial
El contrast és especialment rellevant perquè a Girona no s’ha viscut la polèmica territorial que sí que obert el debat en altres punts del territori. A Lleida i Tarragona, la manca de cobertura continuada per fer trombectomies ha provocat en els últims mesos un intens debat polític i sanitari per les derivacions a Barcelona i pel reclam d’un servei estable de 24 hores. El Parlament ha instat el Govern a reforçar aquesta atenció, i Salut ha anunciat que els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Arnau de Vilanova de Lleida oferiran el tractament durant 12 hores diàries a partir d’aquesta primavera, amb la previsió d’arribar a la cobertura total el 2027.
A Girona, en canvi, l'hospital Josep Trueta disposa de neuroradiologia intervencionista de manera continuada i evita precisament aquests trasllats fora de la regió. L'hospital de Girona és referent en aquest tipus de tractament, ja que el 2021 va ser el primer centre públic de fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana a oferir aquesta prestació de forma permanent, fet que permet atendre els ictus isquèmics greus a qualsevol hora i tots els dies de l’any.
Tot i aquests resultats pel que fa a les seqüeles de la malaltia, Salut evita atribuir aquestes diferències a un únic factor. La consellera Olga Pané recorda que tant la recuperació funcional com la mortalitat després d’un ictus depenen de múltiples elements, com la gravetat inicial del pacient, les comorbiditats, la selecció dels candidats a trombectomia, l’ingrés ràpid en una unitat d’ictus, la disponibilitat de rehabilitació o l’estratègia terapèutica aplicada en cada centre.
En conseqüència, amb les dades disponibles per al període 2022-2024 i en termes de taxes crues, el Govern matisa que "no s’identifiquen diferències clíniques rellevants" en el grau de seqüeles funcionals o mortalitat atribuïbles al territori d’origen o al fet de la derivació. Aquest conjunt de resultats "reforça la idoneïtat del model assistencial basat en criteris clínics i en la derivació a centres de referència segons complexitat, garantint equitat i qualitat en l’atenció a l’ictus", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
