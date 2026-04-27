Quan un control passa de multa a delicte
Superar el límit administratiu d'alcohol pot comportar, en general, sancions de 500 euros i 4 punts o de 1.000 euros i 6 punts
Molts casos de conducció sobre els efectes de l’alcohol o drogues es tramiten per via administrativa, amb multa i pèrdua de punts. Superar el límit administratiu d’alcohol pot comportar, en general, sancions de 500 euros i 4 punts o de 1.000 euros i 6 punts, mentre que anar drogat es castiga en general amb 1.000 euros i 6 punts.
El Codi Penal reserva l’àmbit penal per als casos més greus. Conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, o superar els 0,60 mg/l o 1,2 g/l en sang, es castiga amb presó de 3 a 6 mesos, o multa de 6 a 12 mesos, o treballs en benefici de la comunitat, a més de la retirada del permís d’1 a 4 anys.
Negar-se a la prova també és delicte i comporta presó de 6 mesos a 1 any i privació de conduir d’1 a 4 anys.
