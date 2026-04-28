Girona incorporarà cinc noves places de fiscal
El Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions en crearà un total de 35 arreu de Catalunya
Les comarques gironines incorporaran cinc nous fiscals en el marc del reforç de 35 places previst a Catalunya pel Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. La principal ampliació a la demarcació serà a la Fiscalia Provincial de Girona, que rebrà tres nous fiscals. A més, Figueres i Olot sumaran una plaça cadascuna.
El Ministeri ha concretat aquest dimarts el repartiment de les noves places, després d’anunciar dilluns la creació de 35 fiscals més a Catalunya, dins d’un paquet de 200 noves places al conjunt de l’Estat. La destinació que rebrà més incorporacions serà la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb 12 nous fiscals.
A banda de Girona, Figueres i Olot, també rebran una plaça més Badalona, l’àrea Granollers-Mollet del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa, l’àrea Mataró-Arenys de Mar, el Prat de Llobregat, la Fiscalia Provincial de Lleida, Reus i el Vendrell. També hi haurà quatre destinacions amb dues places més: l’àrea Manresa-Igualada-Vic, Sant Feliu de Llobregat, l’àrea de Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès i la Fiscalia Provincial de Tarragona.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va celebrar l’anunci del Ministeri i va subratllar que l’increment de plantilla ha de contribuir a millorar l’eficiència del sistema judicial i a reduir terminis.
Amb aquest reforç, la plantilla de la fiscalia a Catalunya passarà de 433 a 468 professionals, fet que representa un increment del 8%. Segons el Govern, aquest augment equival al creixement acumulat dels darrers set anys. Al conjunt de l’Estat, les places de fiscal passaran de 2.804 a 3.004.
